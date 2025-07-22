Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

Hindistan'ın en büyük kripto para borsası CoinDCX'e düzenlenen saldırıda milyonlarca dolarlık kripto varlık çalındı. Şirketin CEO'su Sumit Gupta, iç hesaplardan birinin saldırıya uğradığını doğrularken olayın sadece bu operasyonel hesapla sınırlı olduğunu ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu duyurdu. Zararın ise şirketin kendi rezervlerinden karşılanacağı öğrenildi.

44,2 MİLYON DOLARLIK VARLIK BUHAR OLDU

CoinDCX'ten yaklaşık 44,2 milyon dolar değerinde kripto varlığın çalındığı ifade edilirken, saldırganın adresinin 1 ETH ile Tornado Cash üzerinden finanse edildiğini ve çalınan fonların bir kısmının Solana'dan Ethereum ağına aktarıldığını söyledi.

CoinDCX, TechCrunch'a yaptığı açıklamada kaybı doğruladı ve fonların Solana-Ethereum köprüleri aracılığıyla yönlendirildiğini, şu anda 4.443 Ethereum ve 155.830 Solana'nın hâlâ hareketsiz durumda olduğunu bildirdi.

BULANA YÜZDE 25 ÖDÜL

Hükümete bağlı Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kayıtlı olan CoinDCX, 16 milyondan fazla kullanıcıya ve 500'ün üzerinde kripto varlığa erişim sunuyor.

Öte yandan borsada çalınan kripto varlıkların izini sürüp geri kazanmaya yardımcı olanlara kurtarılan miktarın yüzde 25’ine kadar ödül verileceği duyuruldu.

BENZER OLAYLA BAĞLANTISI VAR MI?

Bu olay, Hindistan'ın başka bir büyük kripto borsası olan WazirX'in 230 milyon dolarlık büyük kaybının üzerinden neredeyse tam bir yıl geçmişken yaşandı. Ancak iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz net değil.