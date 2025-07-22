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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

CoinDCX'e yönelik saldırıda milyonlarca dolarlık kripto varlık buhar oldu. İlk hesaplamalara göre 44,2 milyon dolarlık kripto varlığın çalındığı düşünülürken, borsada saldırganların izini sürebilecek kişilere kurtarılan miktarın yüzde 25’inin ödül olarak verileceği duyuruldu.

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Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:11

Hindistan'ın en büyük borsası CoinDCX'e düzenlenen saldırıda milyonlarca dolarlık kripto varlık çalındı. Şirketin CEO'su Sumit Gupta, iç hesaplardan birinin saldırıya uğradığını doğrularken olayın sadece bu operasyonel hesapla sınırlı olduğunu ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu duyurdu. Zararın ise şirketin kendi rezervlerinden karşılanacağı öğrenildi.

Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

44,2 MİLYON DOLARLIK VARLIK BUHAR OLDU

CoinDCX'ten yaklaşık 44,2 milyon dolar değerinde kripto varlığın çalındığı ifade edilirken, saldırganın adresinin 1 ETH ile Tornado Cash üzerinden finanse edildiğini ve çalınan fonların bir kısmının Solana'dan ağına aktarıldığını söyledi.

Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

CoinDCX, TechCrunch'a yaptığı açıklamada kaybı doğruladı ve fonların Solana-Ethereum köprüleri aracılığıyla yönlendirildiğini, şu anda 4.443 Ethereum ve 155.830 Solana'nın hâlâ hareketsiz durumda olduğunu bildirdi.

Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

BULANA YÜZDE 25 ÖDÜL

Hükümete bağlı Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kayıtlı olan CoinDCX, 16 milyondan fazla kullanıcıya ve 500'ün üzerinde kripto varlığa erişim sunuyor.

Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

Öte yandan borsada çalınan kripto varlıkların izini sürüp geri kazanmaya yardımcı olanlara kurtarılan miktarın yüzde 25’ine kadar ödül verileceği duyuruldu.

Kripto piyasasına dev saldırı! 44,2 milyon dolar buhar oldu

BENZER OLAYLA BAĞLANTISI VAR MI?

Bu olay, Hindistan'ın başka bir büyük kripto borsası olan WazirX'in 230 milyon dolarlık büyük kaybının üzerinden neredeyse tam bir yıl geçmişken yaşandı. Ancak iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz net değil.

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ETİKETLER
#kripto para
#ethereum
#Coindcx Saldırı
#Kripto Hırsızlığı
#Çalınan Varlıklar
#Solana
#Ekonomi
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