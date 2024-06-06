Kripto piyasasında dengeleri değiştirecek Bitcoin tahmini: İngiliz devi 2024'ün sonu için fiyat verdi

06 Haziran 2024 18:15 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 18:16

Kripto para piyasasında dengeler yeniden değişti. Kripto piyasası faiz indirimi beklentileriyle yükselişe geçmiş özellikle Bitcoin kritik seviyeyi aşmıştı. Bitcoin yüzde 2,27 değer kazandıktan sonra 71 bin dolar seviyelerini görmüştü.

80 BİN DOLARI AŞACAK

İngiliz bankacılık devi Standard Chartered'den Bitcoin için yıl sonu tahminini açıkladı. Banka analistleri, ABD istihdam verilerinin pozitif gelmesi halinde Bitcoin'in haziran sonuna kadar 80 bin doları aşabileceğini belirtti.

Analizde Bitcoin'in, spot Bitcoin ETF'lerine girişlerin devam etmesiyle yıl sonuna kadar 150 bin dolara ulaşabileceği belirtildi. Banka, 2025 yılı sonu için 200 bin dolar tahminini yineledi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Kripto piyasası, faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, 71 bin doları aşarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise 3 bin 900 dolara yaklaştı.

Bankanın Forex ve Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, "ABD seçimlerini Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'in yıl sonuna kadar önce 100 bin dolara ve daha sonra 150 bin dolara ulaşılmasını bekliyorum” dedi.

Yatırımcılar yarın açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı. Beklentiler istihdamın 185 bin kişi artacağı yönünde. Öncü veriler, istihdam piyasasında zayıflamaya işaret etti.