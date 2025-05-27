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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye girdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) devreye aldı.

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Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 12:17

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) devreye aldı. MKK'den yapılan açıklamaya göre, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi, MKK ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları arasındaki entegrasyonun sağlanması için devreye alındı.

KRİPTO VARLIKLARDA YENİ DÖNEM

Kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemler ile platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgileri MKK tarafından oluşturulacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ne Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) tarafından raporlanacak.

Yatırımcılar, MKK’nin e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platform ile KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler.

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye girdi

KVMKS’nin geliştirilmesi için gerekli tüm süreçlerin başlatılmış olduğu ve sistemin altyapı geliştirmeleri yoğun bir şekilde devam ettiği bildirilen açıklamada, MKK'nin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) internet sitesinde yayımlanmış olan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan platform ve saklama kuruluşlarının, SPK’ye faaliyet izni başvurusu yapabilmeleri için gerekli teknik ve sistem entegrasyon testlerini KVHS’ler ile başlattığı, KVHS’lerin MKK’ye son başvuru tarihinin 20 Haziran 2025 olarak belirlendiği ifade edildi.

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi devreye girdi

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

13 Mart 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği” kapsamında MKK'nın süreçteki fonksiyonu netlik kazanmıştı.


Detaylı bilgilendirme ve sürece ilişkin genel mektup ve duyuruların www.mkk.com.tr üzerinden yayımlandığı aktarılan açıklamada, KVHS’lerin gerekli iletişim bilgilerini ve başvuru evraklarınıkvhstest@mkk.com.tre-posta adresi üzerinden MKK’ya iletmeleri gerektiği kaydedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kripto para mantığı nedir?
Kripto para, dijital veya sanal bir para birimidir ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kriptografi teknolojisini kullanır. Kripto paralar, blockchain teknolojisi adı verilen, işlemlerin güvenli bir şekilde kaydedildiği ve saklandığı dağıtık bir defterde tutulur.
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