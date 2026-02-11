Menü Kapat
Ekonomi
 Ümit Buget

Kriptoda depremi zenginleri vurdu! Milyarlarca dolar buhar oldu

Bitcoin ve kripto hisselerindeki sert düşüş, Coinbase CEO'su Brian Armstrong başta olmak üzere sektörün önde gelen isimlerinin servetini milyarlarca dolar eritti.

Kriptoda depremi zenginleri vurdu! Milyarlarca dolar buhar oldu
piyasalarında yaşanan dalgalanma bu kez doğrudan milyarderleri vurdu. Özellikle son aylarda hızlanan değer kaybı, sektörün en bilinen isimlerinin servetinde ciddi bir erimeye yol açtı. En çarpıcı tablo ise Brian Armstrong cephesinde yaşandı.

ARMSTRONG’UN SERVETİ 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ERİDİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Armstrong’un serveti, yaklaşık yedi ay önce gördüğü 17,7 milyar dolarlık zirveden bu yana 10 milyar doların üzerinde geriledi. 43 yaşındaki girişimcinin güncel varlığı yaklaşık 7,5 milyar dolar seviyesinde.

Bu düşüşte son gelişmeler de etkili oldu. JPMorgan Chase & Co., salı günü Coinbase için hedef fiyatını yüzde 27 aşağı çekti. Gerekçe olarak ise kripto varlık fiyatlarındaki zayıf seyir, düşen işlem hacimleri ve stablecoin büyümesindeki ivme kaybı gösterildi. Yani tablo pek parlak değil.

Armstrong’un servetinin büyük bölümü, New York merkezli Coinbase Global Inc.’teki yaklaşık yüzde 14’lük hissesinden geliyor. Şirketi 2012 yılında Fred Ehrsam ile birlikte kurmuştu. Endeks verileri, Armstrong’un zaman zaman hisse satışı yaptığını da ortaya koyuyor. Ayrıca uzun yaşam teknolojilerine odaklanan biyoteknoloji girişimi NewLimit’te kurucu ortak ve yatırımcı olarak yer alıyor.

Kriptoda depremi zenginleri vurdu! Milyarlarca dolar buhar oldu

COİNBASE HİSSELERİ BİTCOİN’LE BİRLİKTE GERİLEDİ

Coinbase hisseleri, ’deki hareketleri adeta birebir takip etti. Şirket payları 18 Temmuz’daki zirvesine göre yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti. Salı günü ise hisselerde yüzde 2,8’lik ek bir düşüş yaşandı.

Bitcoin cephesinde de tablo farklı değil. Fiyatlar ekim ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 50 geriledi. Ay boyunca görülen sert iniş çıkışlar, yatırımcıların iştahını ciddi biçimde törpüledi. Açıkçası piyasada güven duygusu zedelenmiş görünüyor.

WİNKLEVOSS KARDEŞLER VE NOVOGRATZ DA KAYIPTA

Düşüş yalnızca Armstrong’la sınırlı değil. Cameron Winklevoss ve Tyler Winklevoss kardeşlerin serveti de sert şekilde eridi. Ekim ayında 8,2 milyar dolar seviyesinde olan varlıkları, kişi başına 1,9 milyar dolara kadar geriledi.

Kardeşlerin sahibi olduğu Gemini Space Station Inc., geçen hafta çalışanlarının yaklaşık yüzde 25’iyle yollarını ayıracağını açıkladı. Ayrıca bazı yurt dışı faaliyetler de sonlandırılıyor. Bitcoin’deki değer kaybı, yeni kurulan bir siyasi bağış toplama grubuna yaptıkları katkının değerini de milyonlarca dolar düşürdü.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Michael Novogratz. Galaxy Digital Inc.’in kurucusu ve CEO’su olan Novogratz’ın serveti, ekimde ulaştığı 10,3 milyar dolarlık seviyeden 6,2 milyar dolara indi. Şirket, dördüncü çeyrekte kripto piyasasındaki çöküş nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolarlık zarar açıkladı. Novogratz’ın Bloomberg’e verdiği demeçte söylediği sözler ise durumu özetliyor: “Bu sektörün doğasında acı da var.”

Kriptoda depremi zenginleri vurdu! Milyarlarca dolar buhar oldu

MİCHAEL SAYLOR’UN SERVETİ ÜÇTE İKİ ORANINDA ERİDİ

Kriptoya en güçlü inanan isimlerden biri olarak bilinen Michael Saylor da ağır kayıp yaşayanlar arasında. Strategy Inc. kurucusu Saylor’un serveti, Temmuz 2025’teki zirvesine kıyasla yaklaşık üçte iki oranında azaldı. Bloomberg verilerine göre güncel varlığı 3,4 milyar dolar seviyesinde.

Servetinin büyük kısmı, şirketindeki yüzde 8’lik hisseden kaynaklanıyor. Strategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin bulunduran firmalardan biri olarak biliniyor. Bitcoin düştükçe, şirket değeri de sarsılıyor; doğal olarak Saylor’un kişisel serveti de bundan payını alıyor.

Bitcoin toparlanıyor: 72 bin doların üzeri test edildi
