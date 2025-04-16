Kriptoda kara para alarmı! Mehmet Şimşek açıkladı: Kuralsız oyun bitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kripto uyarısı geldi. Yeni düzenlemelerin finansal sistemin korunması ve suç gelirleri ile mücadele edilmesine odaklanacağını ifade eden Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Şimşek, finansal sistemin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yeni yükümlülüklerini yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için MASAK tarafından getirilen yeni düzenlemelerle ilgili dikkat çekici bir uyarı yayınladı. Şimşek, finansal sistemin kötüye kullanımına izin vermeyeceklerini ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yeni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

ŞİMŞEK’TEN KRİPTO UYARISI TAKİPTEYİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına sert uyarıda bulundu. MASAK’ın yeni düzenlemeleriyle bu kuruluşlar artık bankalar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi olacak.

Yeni kurallar kapsamında:

Uyum görevlisi atanacak

İlk işlemler banka üzerinden yapılacak

Müşteri bilgileri eksikse transfer reddedilecek

Stabil kriptolar ve gizlilik odaklı coin’ler mercek altında