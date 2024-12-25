Kriptoya yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimlik kartı zorunlu oldu

25 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:17

Kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin engellenmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeye göre, 15 bin lira ve üzerindeki işlemler için kimlik bilgilerinin alınması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, sağlanan bilgilerin doğruluğu da denetlenecek. Bilgilerin doğruluğu konusunda yeterli bilgi sağlanamazsa, işlem yapılmasına izin verilmeyecek.

Kripto varlık transferlerine yönelik yeni bir düzenleme​, Resmi Gazete’de yayımlandı. 25 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde işlem yapan kişilerin bilgileri zorunlu olarak alınacak.

Düzenleme, isim, ticaret siciline kayıtlı kişiler için unvan, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller için tam ad, cüzdan adresi gibi bilgilerin sağlanmasını şart koşuyor. Bu bilgiler sağlanamadığı durumlarda işlemle ilgili referans numarası, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası gibi göndereni belirleyici bilgilerden en az biri talep edilecek. Bu bilgilerin doğruluğu da ayrıca teyit edilecek.

KAYITSIZ CÜZDAN ADRESLERİNE EK TEDBİRLER

Eğer kripto varlık transferi, herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılacaksa veya böyle bir adresten alınacaksa, transfere taraf olan müşteriden yukarıdaki bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

RİSKLİ İŞLEMLERE KISITLAMA

15 bin liranın altındaki işlemler için söz konusu bilgilerin alınması zorunlu olmasa da, risk temelli bir yaklaşımla transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilebilecek. Yeterli bilgi sağlanamaması halinde transferin gerçekleştirilmemesi, işlemlerin sınırlandırılması veya iş ilişkisinin sonlandırılması gibi yaptırımlar devreye alınabilecek.