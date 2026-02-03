Menü Kapat
 Safa Keser

Kristal Kule’de teslimler başladı

Gayrimenkul sektöründe hayata geçirdiği projelerle yaşama değer katan alanlar üreten İhlas Holding İnşaat Grubu, İstanbul’un merkezi lokasyonlarından Beylikdüzü’nde inşa ettiği Kristal Kule projesinde ofis teslimlerine başladı.

Kristal Kule’de teslimler başladı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
13:42
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
13:42

’da son yıllarda değeri hızla yükselen ve iş yaşamının yeni odak noktası haline gelen , Kristal Kule projesiyle önemli bir çehreye kavuşuyor. İhlas İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Kristal Kule; Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin yanında, merkezi konumu ve yüksek ulaşım erişilebilirliğiyle iş dünyasına önemli imkanlar sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Metrobüs Beykent Durağı’na komşu, karayoluna cepheli olarak konumlanan 35 katlı proje; göz alıcı mimarisiyle modern anlayışını yeniden tanımlıyor. Şehrin ana arterlerine kolay ulaşım imkânı sunan E5 yolu Tüyap kavşağında, Hadımköy bağlantı yolunun yanı başında yükselen proje, güçlü lokasyonu, çağdaş tasarımı ve potansiyeliyle hem kurumsal firmalar, hem de yatırımcılar için kazançlı bir adres olarak öne çıkıyor. 307 ofisle birlikte tüm ihtiyaçlara yanıt verecek 8 dükkandan meydana gelen projede hemen teslim avantajına sahip ofislerin satışları devam ediyor.

Kristal Kule’de teslimler başladı

Seçkin konum, deniz ve göl manzaralı ofisler

Açıklamaya göre, proje E-5 hattı üzerindeki seçkin konumu ve Marmara Denizi ile Büyükçekmece Gölü’ne hâkim manzarası sayesinde ayrıcalıklı bir çalışma deneyimi sunuyor. Beylikdüzü’nde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin yanında, E5 ile Hadımköy bağlantı yolunun kesişim noktasında yer alan proje; İstanbul Havalimanı’na rahat ve kesintisiz ulaşım avantajı, lokasyon değeri ve yatırım potansiyeliyle, iş dünyası için İstanbul’un yükselen çekim merkezi olarak öne çıkıyor.

Kristal Kule’de teslimler başladı

Kristal Kule, çevresinde konumlanan alışveriş merkezleri, eğitim kuruluşları ve sağlık tesisleriyle birlikte bulunduğu bölgeye değer katıyor. 3.80 metrelik tavan yüksekliğine sahip çalışma alanlarının yer aldığı projede ayrıca toplantı odaları, 7/24 kameralı güvenlik, resepsiyon hizmeti, bay-bayan mescidi gibi imkanlar bir arada sunuluyor. Öte yandan proje bünyesinde 330 araç kapasiteli kapalı ve 130 araç kapasiteli açık olmak üzere toplam 460 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Her biri 107 metrekare alana sahip ve her katta 9 ofisin yer aldığı projede teslime hazır ofislerde taşınmalar devam ediyor.

