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Kritik veri açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında arttı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
06 Şubat 2025 17:14 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:14
Kritik veri açıklandı! ABD&#039;de tarım dışı istihdam beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024'ün son çeyreğine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini yayımladı. Buna göre, tarım dışı iş gücü verimliliği Ekim-Aralık döneminde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Kritik veri açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında arttı - 1. Resim

İş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artmıştı. Üretim geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 ve çalışma saati yüzde 1 arttı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, Ekim-Aralık 2024 döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti. Birim emek maliyeti 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,7 yükseldi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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