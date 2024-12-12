Kritik veri sonrası altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 12 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

12 Aralık 2024 07:20 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:25

ABD'de enflasyon Kasım ayında yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 arttı. Kritik verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 12 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

Altın için kritik eşik! İslam Memiş gram altın yatırımcısını 'Tek bir şey kaldı' diyerek uyardı

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon lira​, en yüksek 3 milyon 46 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 46 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın 3.036,71 TL'den, çeyrek altın ise 5.014,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 12 Aralık 2024 altın alış-satış fiyatları...

12 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.036,35

Satış 3.036,71

12 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.950,00

Satış 5.014,00

12 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.931,00

Satış 10.029,00

12 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.801,00

Satış 19.981,00

12 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.709,63

Satış 2.710,28