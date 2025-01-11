Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 07:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:44
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları...
ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve işsizlik yüzde 4,2'den 4,1'e indi. Bu veriler sonrası piyasalar hareketlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,44 liradan, euro 36,35 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 11 Ocak 2025 güncel döviz kurları...
11 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,4023
Satış 35,4431
11 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,2886
Satış 36,3540
11 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 43,2231
Satış 43,2827
Kaynak: tgrthaber.com