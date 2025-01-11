Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 07:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:44

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları...

ABD​'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve işsizlik​ yüzde 4,2'den 4,1'e indi. Bu veriler sonrası piyasalar hareketlendi.

Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

İstanbul serbest piyasada dolar​ 35,44 liradan, euro​ 36,35 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 11 Ocak 2025 güncel döviz kurları...

11 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 35,4023

Satış 35,4431

Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

11 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 36,2886

Satış 36,3540

Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

11 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 43,2231

Satış 43,2827

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
abdtarım dışı istihdamişsizlikdolareuro

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...