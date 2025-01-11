Kritik veriler sonrası piyasalarda son durum! İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

11 Ocak 2025 07:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 07:44

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 11 Ocak 2025 döviz kurları...