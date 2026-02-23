Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Fuat İğci

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026! Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek, başvurular ne zaman?

Küçükbaş hayvan desteği projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak. Kırsalda küçükbaş hayvan üretimini güçlendirmek, aile işletmelerinin büyümesini sağlamak, gençlerin ve kadınların üretime daha fazla destek olması sağlamak amacıyla küçükbaş üreticilerine destek sağlanacak. Küçükbaş hayvan desteği verilirken iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlama yapılacak. Program boyunca toplam 150 bin küçükbaş hayvan desteği sağlanacak. Hak sahibi üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan temin edilecek. Peki Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026 ne zaman, şartları neler? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026! Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek, başvurular ne zaman?
Küçükbaş hayvan desteği kapsamı ve başvuru tarihleri belli oldu. tarafından üreticiyi desteklemek amacıyla verilecek küçükbaş hayvan desteği 3 yılı kapsayacak. Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilecek. Program boyunca toplam 150 bin hayvan dağıtımı yapılacağı öngörülmektedir. Projeye belirlenecek üst sınırdan daha az hayvan sahibi olanlar veya mevcut olarak hayvancılık yapmayanlar da başvuru yapabilecek. Kadınlar, gençler ve veteriner, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri gibi meslek mensupları öncelikli olacak. Peki Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları…

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Küçükbaş hayvancılığı desteklemek, kırsalda üretimi hareketlendirmek ve aile işletmelerinin büyümesine sağlmak amacıyla küçükbaş hayvan desteği başlıyor. 3 yıl boyunca devam edecek projeye başvurular Nisan ayı itibarıyla başlayacak. Başvuru yöntemine ilişkin detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026! Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek, başvurular ne zaman?

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Küçükbaş hayvan desteğinden hali hazırda belirlenecek hayvan sayısından daha fazla küçükbaşa sahip olanlar başvuru yapamayacak. Üst sınırdan daha az hayvana sahip olanlarla beraber hayvancılık yapmayan kişiler de başvuru yapabilecek. Veteriner hekimler, Ziraat mühendisleri, Gıda mühendisleri projede öncelikli olurken benzer şekilde kadın ve gençlere de çeşitli imkanlar sunulacak.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ HANGİ İLLERE VERİLECEK?

Küçükbaş hayvan desteğinin tüm illere sağlanması beklenmiyor. Dağıtım yapılacak iller/bölgeler, dağıtılacak yöreye uygun ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi HAYGEM koordinasyonunda ilan edilecek.

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026! Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek, başvurular ne zaman?

ÜRETİCİYE HANGİ DESTEKLER SAĞLANACAK?

Küçükbaş hayvan desteğinden yararlanmaya hak kazananlara kredi desteği sağlanacak. Ziraat Bankası’ndan %100 faiz indirimine kadar temel hayvanlık kredisi verilecek. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz ve devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecek.

Hak sahibi üreticilerin projeye edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıllık olarak TARSİM kapsamında sigortalı olacak.

Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15 bin lira yıllık toplamda 180 bin lira bakım beslenme desteği ödenecek.

Küçükbaş hayvan desteği başvuruları 2026! Küçükbaş hayvan desteği hangi illere verilecek, başvurular ne zaman?
