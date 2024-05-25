Kumaşa talep arttı, terzilik popüler oldu! Özel dikim elbiseler piyasanın yarı fiyatına denk geliyor

25 May 2024 17:25 - Güncelleme : 25 May 2024 17:26

Hazır giyim sektörünü de diğer tüm sektörlerdeki gibi fiyat artışlarından nasibini aldı. Daha önce ucuz dediğimiz tüm mağazalarda bile fiyatlar artışa geçince, vatandaş terzilerin yolunu tutmaya başladı. 90’lı yıllardaki gibi kumaşçılar dolup taşarken pek çok kişi istediği model elbiseyi mağazadan almak yerine terzilerde diktirmeye başladı.

KUMAŞÇILARDA SATIŞLAR PATLADI, TERZİLİK YENİDEN POPÜLER OLDU

Ağrı'da hazır giyim yerine terzide özel dikim kıyafetlere olan ilgi artıyor. Bu durum terzilerin yüzünü güldürürken, terzilik mesleği yeniden popülerlik kazanmaya başladı.

HEM TAM OTURUYOR HEM DE ŞIK GÖRÜNÜYOR

Birçok kişi özel dikilmiş kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Erkekler için 3 metre, kadınlar için ise 4 metre kumaşla dikilen elbiseler, kişiye tam oturması ve daha şık görünmesi nedeniyle tercih ediliyor.

ELBİSE DİKİMİNDE FİYAT PİYASANIN YARISINA DENK GELİYOR

1996'dan beri terzilik mesleğini yapan Hasbi Atalay, Ağrı'da özel dikim elbiselerin fiyatlarının 400 ile 1200 TL arasında değiştiğini, erkek takım elbiselerinin fiyatlarının ise 3000 ile 4500 TL arasında olduğunu söyledi. Atalay, fiyat aralıklarının kullanılan kumaşın kalitesine ve işçiliğe göre belirlendiğini ve terzilerin kaliteli kumaşlar ve özenli dikimle müşterilerin beklentilerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

TERZİLERDE YOĞUN MESAİ BAŞLADI

Son dönemde elbise dikme işine olan talep artışının terzilerin işlerini canlandırdığını belirten Atalay, "Ağrı'da uzun yıllardır terzilik yapıyorum. Son dönemde işlerimizin büyük ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Özellikle düğün sezonunda ve özel günlerde yoğun talep görüyoruz. Müşterilerimiz, kendi zevklerine uygun ve üzerlerine tam oturan kıyafetler giymek istiyorlar" dedi.

EN ÇOK DÜĞÜN SEZONUNDA TERCİH EDİLİYOR

Özel dikim kıyafetlerin özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde daha fazla tercih edildiğini dile getiren Atalay, "Ağrı'daki terziler, bu tür özel günler için farklı ve özgün tasarımlar sunarak müşterilerin beğenisini kazanıyor. Kişiye özel dikim kıyafetlerin, hazır giyim ürünlerine göre daha prestijli ve kaliteli bulunması, bu tercihi artırıyor. Terzilik mesleği, kişiye özel hizmet sunması ve geleneksel yöntemlerle modern tasarımları birleştirmesi nedeniyle gelecekte de önemini koruyacağa benziyor. Ağrı'daki bu canlanmanın kalıcı olmasını ve daha fazla kişinin özel dikim kıyafetlere yönelmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.