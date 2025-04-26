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 | İrem Çınar

Kurban Bayramı öncesi Bakanlık devreye girdi: Artık her şey bu düzenlemeye göre olacak! Yapmayan yandı

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşımacılığında sıkı denetim için yeni adımlar atıyor. Etkin takip ve kontrollerle güvenli bir bayram hedefleniyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:33

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurban Bayramı öncesi Bakanlık devreye girdi: Artık her şey bu düzenlemeye göre olacak! Yapmayan yandı

BELGELER ARTIK DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLENEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerden büyükşehirlere yapılan hayvan sevkiyatlarında önemli bir kolaylık sağlandı. Artık hayvan ve hayvansal ürün nakillerine ilişkin belgeler elektronik ortam üzerinden de hazırlanabilecek.

Kurban Bayramı öncesi Bakanlık devreye girdi: Artık her şey bu düzenlemeye göre olacak! Yapmayan yandı

DENETİM NOKTALARINA UĞRAMAYANLARA CEZA

Yönetmelikte yapılan değişiklikle hayvan taşıyan araçlar ve hayvan sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından en az birine uğrayarak denetime tabi tutulmak zorunda olacak. Bu kontrolleri ihmal edenler hakkında para cezası uygulanacak.

RAPOR SÜRESİ 3 GÜNE İNDİRİLDİ

İller arası hayvan hareketliliğinin daha sıkı denetlenmesi amacıyla da bir değişikliğe gidildi. Veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 5 günden 3 güne düşürüldü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 4 gün sürecek.
ETİKETLER
#kurban bayramı
#kurbanlık
#Ekonomi
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