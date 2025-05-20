Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kurban Bayramı tatili emekli ve memur zammını etkiler mi? Özgür Erdursun çok net açıkladı: "Refah payı seyyanen zam..."

Kurban Bayramı yaklaşırken tatilin süresi hem tatilcilerin hem de turizmcilerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karar merakla beklenirken, olası tatil uzatması emekli ve memurları enflasyon endişesine sevk etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 17:06

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık enflasyon rakamları bu süreçte dikkatle takip edilirken, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ihtimali, maaş zammı hesaplamalarında belirleyici olan enflasyon verilerine nasıl yansıyacağı konusunda soru işaretlerine neden oldu.

BAKANLIK VE TURİZM SEKTÖRÜ AYNI FİKİRDE

Kurban Bayramı bu yıl 5 Haziran Perşembe günü Arefe ile başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Turizm sektörü temsilcileri ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını destekliyor. Ersoy, "Elbette 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün beklentisi de bu yönde. Ancak nihai karar hep birlikte alınacak" açıklamasında bulunmuştu.

Kurban Bayramı tatili emekli ve memur zammını etkiler mi? Özgür Erdursun çok net açıkladı: "Refah payı seyyanen zam..."

TATİL ENFLASYONU NASIL ETKİLER?

Bayram tatilinin uzatılması halinde Haziran ayı enflasyonunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar, uzun tatil nedeniyle ekonomik faaliyetlerde yavaşlama yaşanarak enflasyonun düşük çıkabileceğinden endişe ediyor. Ancak uzmanlar bu konuda farklı düşünüyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada tatil sürecinin enflasyonu düşürmesinin beklenmediğini ifade etti. Aksine, bayram dönemlerinde artan tüketim harcamalarının enflasyonu bir miktar yükseltebileceğini belirtti. Erdursun, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir. Bu durumda, ‘Enflasyon tatilden dolayı düşecek’ ‘Tatil uzun olursa emekli aylıkları düşük olacak’ gibi bir sonuç çıkmaz" dedi.

Kurban Bayramı tatili emekli ve memur zammını etkiler mi? Özgür Erdursun çok net açıkladı: "Refah payı seyyanen zam..."

Bayram tatilinin emeklilerin aylıklarını doğrudan etkileyen bir neden olmayacağını belirten Erdursun, "Bayram tatili sürecinde enflasyon düşük

olacak söylemi bence doğru değil. Olumsuz etkisi de olabilir olumlu etkisi de olabilir" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yapılan tahminlerde, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %18,09
  • Memur ve memur emeklilerine ise %16,97 oranında zam yapılması bekleniyor.

Erdursun, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık %18, memur ve memur emeklilerinin ise %16,90 civarında zam alacağını öngördüklerini belirtti.

Kurban Bayramı tatili emekli ve memur zammını etkiler mi? Özgür Erdursun çok net açıkladı: "Refah payı seyyanen zam..."

REFAH PAYI VEYA SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR MU?

Artan enflasyonla birlikte emeklilerin alım gücündeki azalma, refah payı veya seyyanen zam beklentilerini artırıyor. Erdursun, bu konuda yaptığı açıklamada, "Gelemez diyemem fakat seyyanen zammın yapılacağını düşünmüyorum. Sadece enflasyon farkının verileceği, başka bir farkın verilmeyeceğini öngörüyorum. Maaşların değerine kavuşması için en azından seyyanen zam verilmeli. Ancak, hükümetin izlediği ekonomik programın içinde seyyanen zammın veya refah payının gündemlerinde olmadığını görüyorum" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için yeni alım fırsatları kapıda! İslam Memiş altında yükseliş için tarih verdi
Erken emeklilik geliyor! Milyonlarca kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafın beklediği düzenleme yolda
IBAN’a para gönderen herkes dikkat! EFT, FAST ve havale için yeni dönem: Para göndermeden önce iki kere düşünün

Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı 2025'de 9 gün tatil mi?
2025 yılında Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü Arife ile başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram günlerinin hafta sonuyla birleşmesiyle 4 günlük resmi bir tatil öngörülüyor
ETİKETLER
#SGK Uzmanı
#emekli zammı
#memur zammı
#2025 Kurban Bayramı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.