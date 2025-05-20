Kurban Bayramı yaklaşırken tatilin süresi hem tatilcilerin hem de turizmcilerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği karar merakla beklenirken, olası tatil uzatması emekli ve memurları enflasyon endişesine sevk etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayına az bir zaman kala milyonlarca emekli ve memurun gözü maaş zammına çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık enflasyon rakamları bu süreçte dikkatle takip edilirken, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ihtimali, maaş zammı hesaplamalarında belirleyici olan enflasyon verilerine nasıl yansıyacağı konusunda soru işaretlerine neden oldu.



BAKANLIK VE TURİZM SEKTÖRÜ AYNI FİKİRDE

Kurban Bayramı bu yıl 5 Haziran Perşembe günü Arefe ile başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Turizm sektörü temsilcileri ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını destekliyor. Ersoy, "Elbette 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün beklentisi de bu yönde. Ancak nihai karar hep birlikte alınacak" açıklamasında bulunmuştu.

TATİL ENFLASYONU NASIL ETKİLER?

Bayram tatilinin uzatılması halinde Haziran ayı enflasyonunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar, uzun tatil nedeniyle ekonomik faaliyetlerde yavaşlama yaşanarak enflasyonun düşük çıkabileceğinden endişe ediyor. Ancak uzmanlar bu konuda farklı düşünüyor.



SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada tatil sürecinin enflasyonu düşürmesinin beklenmediğini ifade etti. Aksine, bayram dönemlerinde artan tüketim harcamalarının enflasyonu bir miktar yükseltebileceğini belirtti. Erdursun, "Bu tüketimin artışı enflasyonun bir miktar yükselmesine neden olabilir. Bu durumda, ‘Enflasyon tatilden dolayı düşecek’ ‘Tatil uzun olursa emekli aylıkları düşük olacak’ gibi bir sonuç çıkmaz" dedi.

Bayram tatilinin emeklilerin aylıklarını doğrudan etkileyen bir neden olmayacağını belirten Erdursun, "Bayram tatili sürecinde enflasyon düşük

olacak söylemi bence doğru değil. Olumsuz etkisi de olabilir olumlu etkisi de olabilir" ifadelerini kullandı.



TEMMUZ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yapılan tahminlerde, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %18,09

Memur ve memur emeklilerine ise %16,97 oranında zam yapılması bekleniyor.

Erdursun, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık %18, memur ve memur emeklilerinin ise %16,90 civarında zam alacağını öngördüklerini belirtti.

REFAH PAYI VEYA SEYYANEN ZAM BEKLENİYOR MU?

Artan enflasyonla birlikte emeklilerin alım gücündeki azalma, refah payı veya seyyanen zam beklentilerini artırıyor. Erdursun, bu konuda yaptığı açıklamada, "Gelemez diyemem fakat seyyanen zammın yapılacağını düşünmüyorum. Sadece enflasyon farkının verileceği, başka bir farkın verilmeyeceğini öngörüyorum. Maaşların değerine kavuşması için en azından seyyanen zam verilmeli. Ancak, hükümetin izlediği ekonomik programın içinde seyyanen zammın veya refah payının gündemlerinde olmadığını görüyorum" ifadesini kullandı.