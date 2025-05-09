Kurban Bayramı tatili uzuyor mu? Beklenen çağrı geldi

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da turizmin yılın ilk üç ayında yüzde 20 gerilediğini ancak Nisan ayı itibarıyla toparlandığını bildirdi. Kavaloğlu, Ramazan Bayramı, Paskalya, Kraliyet Günü ve bağımsızlık haftaları gibi bayram ve tatil dönemlerinin turizm sezonuna olumlu etki edeceğini söyledi. Ayrıca Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkartılması talebinde bulundu ve bu durumun hem iç hem de dış turizm için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılın ilk üç ayının geçen seneye göre yüzde 20 geride kapandığını söyledi. Bu dönemin son yıllarda yaşadıkları en kötü kış sezonu olduğunu anlatan Kavaloğlu, bunda birçok farklı etken olduğunu anlattı.

SON YILLARIN EN KÖTÜSÜ

"Bu coğrafyanın getirmiş olduğu, bazen yakın çevremizdeki olumsuzlukların turizm anlamında etkisi de oluyor." diyen Kavaloğlu, "Kötü bir ilk üç ay geçirdik diyebiliriz. Nisan ayı itibarıyla sistem tamamen toparladı. Çok iyi bir nisan geçirdik." şeklinde konuştu.

İKİ BAYRAM BİRDEN

Bu yıl turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını kaydeden Kavaloğlu şöyle devam etti: "Daha sonra Paskalya. Zaten mart ayının kötü geçmesinin sebebi, Paskalya'nın marttan nisana kaymasıydı. Paskalya sonrasında Hollandalıların Kral Günü, çok özel bir haftalık tatilleri vardı.

Mayıs ayının ilk haftasında Rusların çok önemli olan bağımsızlık haftaları var. Sonra yine Avrupa'nın ve Almanya'nın bayram tatilleri var ve bizim Kurban Bayramı'mız gelecek. Böylece sezon peş peşe tatil programlarıyla devam edecek."

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI?

Kurban Bayramı rezervasyonlarının da başladığını açıklayan Kavaloğlu, bu bayram tatilinin iklim şartları bakımından daha iyi olacağını belirterek, "Dolayısıyla Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan çok daha iyi geçecek." şeklinde konuştu.

Bayramın okulların kapanmasından önceki haftaya denk geldiğini anımsatan Kavaloğlu, "Bu konuda nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Tatilin 9 güne uzatılması için erkenden kararın alınmasını tercih ederiz." dedi.

İKİ BAYRAM BİRLEŞİYOR

Kurban Bayramı ile Hristiyanlıktaki en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten tatilinin birleştiğine işaret eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Bunu Ramazan Bayramı ve Paskalya'nın peş peşe gelmesiyle görmüştük. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu tatil periyotlarını birleştirerek, kendi ülkelerinde ve Antalya'da tatil yapmayı tercih ediyor olması bizim için çok değerli. Dolayısıyla gurbetçilerimizin, Avrupa'da yaşayan Türklerin Ramazan Bayramı ve Paskalya'yı birleştirdikleri gibi peş peşe Kurban Bayramı ile Pfingsten tatilini de birleştireceklerini düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler için Pfingsten ve Kurban Bayramı tatili, birlikte ciddi uzun dönem tatili olacak. Açıkçası en çok oradan yoğunluk bekliyorum."

18 MİLYON TURİST HEDEFİ

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması durumunda yurt içi pazardan da ciddi ivme olacağını belirten Kavaloğlu, "Çünkü iklim şartları daha güzel. Ve iyi, güzel bir haziran ayı geçireceğimizi düşünüyorum. 5 Mayıs itibarıyla Antalya'ya gelen kişi sayısı 2 milyon 300 bini geçti. Bu rakam hemen hemen geçen seneyle aynı. Dolayısıyla bu bizim için çok olumlu." dedi. "Geçen sene 17 milyonu yakalamıştık transit yolcularla birlikte. Bu yıl 18 milyonu yakalama hedefimiz devam ediyor." diyen Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanı'mız da geçen hafta ilk çeyreği değerlendirdi. Dolayısıyla ikinci çeyrekte toparlama, üçüncü çeyrekte de öne geçme dönemi bekliyoruz. Son çeyrekte de yine Antalya 18 milyona yakın bir turistle 2025 yılını tamamlayacak." şeklinde konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ FAYDALI OLACAK

Bu yıl turizmin nevruz, Ramazan ve Paskalya bayramlarıyla açıldığını belirten 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar, şu an Belek bölgesinin çok iyi gittiğini, onu Kundu bölgesinin takip ettiğini söyledi. Antalya'nın 18 milyon hedefiyle Türk turizminde en büyük paya sahip olduğunu kaydeden Çağlar, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ve erken açıklanmasının iyi olacağını belirtti. Çağlar, "Bu kararın, iç turizm hareketliliği açısından pozitif etkisi olacaktır." dedi.