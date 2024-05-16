Kurdaki yatay seyir sonrası KKM hızla çözüldü

16 May 2024 14:37 - Güncelleme : 16 May 2024 14:50

Kurdaki istikrarlı seyir sonrasında Kur Korumalı Mevduatlar hızla çözülmeye devam ediyor.

3 AYIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 10 Mayıs haftasında 36,4 milyar TL'ye kadar geriledi. Kur korumalı mevduat toplamı 2,2 trilyon TL'nin altına gelmiş oldu. Böylelikle KKM'de yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşü kaydedildi.

TL MEVDUAT PAYI ARTTI

Öte yandan son sekiz ayda Türk lirası mevduat payı yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükseldi. KKM'nin payı da yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi. Kur korumalı mevduatlarda rekor seviye 3,4 trilyon TL olmuştu.