Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Kurdaki yatay seyir sonrası KKM hızla çözüldü

Kurdaki yatay seyir sonrası KKM hızla çözüldü

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Bloomberg HT
16 May 2024 14:37 - Güncelleme : 16 May 2024 14:50
Kurdaki yatay seyir sonrası KKM hızla çözüldü

Dolar/TL kurundaki istikrarlı seyir Kur Korumalı Mevduat hesaplarında çözülmeyi hızlandırdı. Son iki haftalık bilançoda erime dikkat çekti.

Kurdaki istikrarlı seyir sonrasında Kur Korumalı Mevduatlar hızla çözülmeye devam ediyor.

3 AYIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 10 Mayıs haftasında 36,4 milyar TL'ye kadar geriledi. Kur korumalı mevduat toplamı 2,2 trilyon TL'nin altına gelmiş oldu. Böylelikle KKM'de yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşü kaydedildi.

TL MEVDUAT PAYI ARTTI

Öte yandan son sekiz ayda  Türk lirası mevduat payı yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükseldi.  KKM'nin payı da yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi. Kur korumalı mevduatlarda rekor seviye 3,4 trilyon TL olmuştu.

Kaynak: Bloomberg HT
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...