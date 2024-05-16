Kripto para düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor

16 May 2024 12:53 - Güncelleme : 16 May 2024 12:53

AK Parti kripto varlıkların tanınmasına yönelik kanun teklifini bugün saat 15:30’da TBMM’ye sunacak.

AÇIKLAMA BUGÜN YAPILACAK

AK Parti Grupbaşkanı Abdullah Güler, "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin ayrıntıları TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞIN YOLU AÇILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda bugünkü teklif ile kripto varlıkların ilk kez yasal tanımının yapılacağını söyledi. Bununla beraber kanun teklifinin yasalaşması Türkiye’nin kara listeden çıkması için önem taşıyor.

Kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar" olarak tanımlanacak.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı. Türkiye 40 standardının 39'u ile uyumlu. Kripto bu alandaki son eksiği de gidermeyi amaçlıyor.