Yargıda sosyal medya açılımı: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabını hizmete açtı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabını hizmete açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da sosyal medya adımı geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek ve kurumsal açıklamaları paylaşmak amacıyla resmi X (Twitter) hesabını hizmete açtı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni açtığı X hesabından yapılan açıklamada, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüp, kamuoyu tarafından da takip edilen adli ve idari süreçlere ilişkin olarak, doğru bilgi paylaşımı amacıyla sosyal medya hesabı aktif hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

https://x.com/BakirkoyCBS_/status/1983924749760688243