18°
Politika
Bakan Fidan'dan kritik Karadağ görüşmesi: Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da görüştü. Fidan, görüşmede Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini vurguladı...

Bakan Fidan'dan kritik Karadağ görüşmesi: Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi
Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İbrahimovic ile İstanbul'da görüştü.

Fidan, görüşmede, 'nin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Fidan'dan kritik Karadağ görüşmesi: Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi

SON GELİŞMELER MASADA

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

