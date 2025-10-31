Frank Anguissa transferinde sürpriz: Yıldız oyuncu pazarlık masasında!

Kategoriler
Napoli'den Frank Anguissa için sürpriz bir hamle geldi. İtalya devinin yönetimi, Frank Anguissa konusunda fikir değiştirdi ve deneyimli futbolcuyla yeniden anlaşmayı gündemine aldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Avrupa'dan pek çok talibi olan Frank Anguissa, istediği minvelde bir sözleşme ile kariyerine Napoli'de devam etmek istiyor. Ayrıca da yıldız orta sahanın halihazırdaki kontratı, 2027 yazında sona eriyordu.
Bu sezon İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Anguissa, bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yaptı.