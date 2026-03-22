Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

Dünya savaşın faturasını ödemeye başladı. ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı savaşla başlayan enerji krizinin, küresel ekonomide enflasyonist hareketleri tetiklemesi beklenirken, ticarette önemli lojistik merkez olan Körfez ülkelerinin ekonomileri bu savaştan ciddi yara alıyor. Peki hangi ülke ne kadar etkileniyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 14:17

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman gibi Körfez ülkelerinin ihracatında Asya kıtası öne çıkıyor. 'nın kapalı kalması, tüm dünya gibi Asya ülkeleri için de risk oluşturuyor. Bu durum, Körfez ülkeleri açısından ciddi gelir kaybına yol açarken, yabancı iş gücüne dayalı üretim modelinde de baskıya neden oluyor.

HABERİN ÖZETİ

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın kapanması veya enerji altyapısına yönelik tehditler nedeniyle emlak ve finans piyasalarında ciddi düşüşler yaşarken, bu durum küresel ekonomide enflasyonist baskıyı artırıyor ve yabancı iş gücü modelini etkiliyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması veya enerji altyapısının zarar görmesi, Körfez ülkelerinin ihracatına ve küresel enerji arzına ciddi risk oluşturuyor.
Dubai, Katar ve BAE başta olmak üzere Körfez ülkelerinin emlak ve finans piyasalarında önemli düşüşler gözleniyor; Dubai, yeniden ihracat faaliyetleri nedeniyle en fazla etkilenen yerlerden biri.
Küresel ekonomi, Körfez petrolüne bağımlılık nedeniyle enerji krizlerinden doğrudan etkilenerek üretim maliyetlerini artırıyor ve küresel enflasyonist baskıyı yükseltiyor.
Körfez ülkelerinin yabancı iş gücüne dayalı üretim modeli, özellikle beyaz yakalı çalışanların bölgeden ayrılma eğilimi nedeniyle baskı altında.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

Savaşın başladığı günden itibaren Dubai emlak endeksinde yaklaşık yüzde 26 ve Katar emlak endeksinde yaklaşık yüzde 7 düşüş görülüyor. Öte yandan Dubai finansal market endeksinde yaklaşık yüzde 15 azalış dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan borsası, savaşın başladığı gün keskin şekilde gerilerken, sonrasında toparlansa da hala düşük seyrediyor. BAE ve Katar borsalarında da sert düşüşler gözleniyor. Bölge kaynaklı , küresel için de risk oluşturuyor.

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

KÜRESEL EKONOMİ KÖRFEZ PETROLÜNE BAĞLI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akkaş, AA muhabirine, Dubai gayrimenkul endeksindeki hızlı düşüşün, kentin ekonomik açıdan bu süreçten ne kadar olumsuz etkileneceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in de benzer şekilde etkilendiğini kaydeden Akkaş, "Körfez ülkelerinin borsalarında düşüş var. Ancak BAE ve Katar'ın bundan çok daha fazla etkilendiği görülüyor. Özellikle BAE, hem turizm, hem finansal market, hem ticaret, hem de çalışanların ülkelerine dönmesi gibi etmenlerden dolayı etkileniyor." dedi.

Akkaş, Körfez'in petrol ve türevleriyle öne çıkan enerji zengini bir bölge olduğunu anımsatarak, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da enerji altyapısının zarar görmesinin, ülkeleri ciddi risklerle karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

ENFLASYONİST BASKI BÜYÜYOR

Enerji sektöründeki bir sorunun, "yayılma etkisi" ile petrolle doğrudan ilişkisi olmayan sektörleri dahi etkilediğini belirten Akkaş, "Küresel ekonomi büyük ölçüde Körfez petrolü ve doğal gazına bağlı olduğundan, hemen her sektörde üretim maliyetleri artıyor ve bu durum küresel ekonomide enflasyonist baskı oluşturuyor." diye konuştu.

Akkaş, Körfez'in petrol öncesi dönemde ihracatının büyük ölçüde balıkçılık, inci avcılığı ve bu faaliyetlere dayalı ekonomik yapılardan oluştuğuna, ithalatında da yüksek katma değerli sanayi ürünleri ile tüketim mallarının öne çıktığına dikkati çekti. Bunların başında kıymetli taşlar ve metaller, altın, elmas ve mücevherlerin geldiğini bildiren Akkaş, şu bilgileri verdi:

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

"Bu ürünler hem ithalat hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor ancak ithalatta ilk sırada bulunuyor. Bunu, makineler ve mekanik cihazlar izliyor. Söz konusu ürünler, sanayi makineleri, türbinler ve üretim süreçlerinde kullanılan çeşitli makine ve teçhizatları kapsıyor. Üçüncü sırada da elektrikli ekipmanlar bulunuyor, bilgisayarlar, telefonlar ve diğer elektronik cihazlar bu kalemde öne çıkıyor. Son olarak otomobil ve yedek parçaları içeren motorlu taşıtlar, Körfez ülkelerinin en fazla ithal ettiği ürünler arasında yer alıyor."

ÜlkeDönemAna İhracat FaaliyetleriÖne Çıkan İthalat Ürünleriİthalatta İlk Sıraİkinci SıradaÜçüncü SıradaSon Sıra
KörfezPetrol ÖncesiBalıkçılık, inci avcılığı ve bunlara dayalı ekonomik yapılarYüksek katma değerli sanayi ürünleri ve tüketim mallarıKıymetli taşlar ve metaller, altın, elmas ve mücevherlerMakineler ve mekanik cihazlar (sanayi makineleri, türbinler, üretim süreçlerinde kullanılan makine ve teçhizatlar)Elektrikli ekipmanlar (bilgisayarlar, telefonlar, diğer elektronik cihazlar)Otomobil ve yedek parçaları içeren motorlu taşıtlar

EN FAZLA ETKİLENEN DUBAİ OLDU

Akkaş, savaşta en fazla etkilenecek yerlerin başında Dubai'nin geldiğini ve yeniden ihracata (re-export) konu olan ürünlerin, bu krizden doğrudan etkilendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

"BAE, başta Dubai Limanı olmak üzere yeniden ihracat (re-export) ülkesidir. Küresel deniz ticaretinin ve lojistik ağların önemli merkezlerinden biri olan Dubai, bu konumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle doğrudan etkilenecek yerlerin başında Dubai öne çıkıyor. Özellikle yeniden ihracat faaliyetleri, deniz ticareti ve liman hakimiyetine dayalı sektörler, ciddi sıkıntılarla karşılaşıyor. Petrol ve doğal gazın neredeyse tüm sektörler için temel girdi olması nedeniyle, üretimde yaşanacak herhangi bir düşüş ya da lojistik aksaklık, otomotivden ambalaj sanayisine kadar geniş bir üretim yelpazesinde kesintilere yol açıyor. Plastik ve petrol türevlerinin hammadde olduğu üretim süreçlerinde ciddi sorunlar ortaya çıkıyor, bu durum fiyat artışlarını beraberinde getirerek enflasyonist baskı oluşturuyor. Zira petrol ve türevleri, günümüzde kullanılan pek çok ürünün üretiminde temel unsur olarak yer alıyor."

KonuAçıklama
ÜlkeBAE (Birleşik Arap Emirlikleri)
Öne Çıkan ÖzellikYeniden ihracat (re-export) ülkesi, özellikle Dubai Limanı
Önemli KonumKüresel deniz ticaretinin ve lojistik ağların önemli merkezi
Karşılaşılan RiskDubai'nin konumunu kaybetme riski
Doğrudan Etkilenecek YerlerDubai başta olmak üzere Orta Doğu
Etkilenen Sektörler (Genel)Yeniden ihracat faaliyetleri, deniz ticareti, liman hakimiyetine dayalı sektörler
Temel Girdi EtkisiPetrol ve doğal gazın neredeyse tüm sektörler için temel girdi olması
Olası Sonuçlar (Petrol/Doğalgaz Düşüşü veya Lojistik Aksaklık)Otomotivden ambalaj sanayisine kadar geniş bir üretim yelpazesinde kesintiler
Hammaddelerle İlgili SorunlarPlastik ve petrol türevlerinin hammadde olduğu üretim süreçlerinde ciddi sorunlar
Ekonomik EtkilerFiyat artışları, enflasyonist baskı
Petrol ve Türevlerinin ÖnemiGünümüzde kullanılan pek çok ürünün üretiminde temel unsur olması

ÇALIŞANLAR DA ETKİLENDİ

Bu tür krizlerden, yayılma etkisiyle hemen her sektörün etkilenebileceğine işaret eden Akkaş, bu ülkelerin iş gücünün büyük ölçüde yabancı çalışanlara dayandığını söyledi. Akkaş, özellikle uzmanlık, yöneticilik ve teknik bilgi gerektiren mühendislik gibi alanlardaki beyaz yakalı ihtiyacının çoğunlukla batı ülkelerinden karşılandığını anlattı.

Küresel enflasyon hortladı! Bu kriz en çok hangi sektörleri etkileyecek?

Beyaz yakalıların, dünyanın farklı bölgelerinde kolaylıkla iş bulabileceği, kendilerini güvensiz hissettikleri bir yerde bulunmak istemeyecekleri değerlendirmesinde bulunan Akkaş, şunları kaydetti:

"Kendi ülkelerine dönebilir ya da dünyanın daha güvenli bölgelerinde yer alan ülkelere giderek orada iş bulmayı tercih edebilirler. Bölgede yaşayanlar, beyaz yakalı çalışanların ülkelerine dönme eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Buna karşılık mavi yakalılar açısından durum farklıdır, bu ülkeleri önemli bir fırsat olarak gördükleri için geri dönme oranları oldukça düşük kalıyor."

ETİKETLER
#enflasyon
#hürmüz boğazı
#enerji krizi
#Körfez Ekonomisi
#Emlak Endeksi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.