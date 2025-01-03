Küresel gıda fiyatları aralıkta geriledi

03 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:05

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçlarını yayınladı. FAO, gıda fiyatlarının 2023'e kıyasla yüzde 2,1 düşüş gösterdiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Aralık 2024 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. FAO​ verilerine göre, Gıda Fiyat Endeksi aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2023 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 6,7 artış göstererek ortalama 127 puana ulaştı.

2024 yılı genelinde ise endeks, tahıl ve şeker fiyatlarındaki keskin düşüşlerin, bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki artışlarla dengelenmesi sonucu bir önceki yılın seviyesinin yüzde 2,1 altında tamamlandı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Aralık ayında küresel gıda fiyatlarında şeker fiyatlarındaki düşüş ön plana çıktı.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya ve Hindistan gibi ana üretici ülkelerde şeker kamışı mahsulü beklentilerinin iyileşmesiyle kasım ayına göre yüzde 5,2 oranında geriledi. Endeksin, 2024 yılını bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,1 altında kapatması dikkat çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 0,5 oranında düşüş gösterdi. Ancak 2024 yılı boyunca küresel arzın sıkılaşması nedeniyle endeks, bir önceki yılın seviyesinin yüzde 9,4 üzerinde kaldı.

Tahıl Fiyat Endeksi, aralık ayında sabit kaldı. Ancak endeks, 2024 genelinde bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,3 gerisinde yer aldı ve 2022'deki rekor seviyeden sonra üst üste ikinci yıllık düşüşünü kaydetti.

ARTIŞ GÖSTEREN KALEMLER: SÜT VE ET FİYATLARI