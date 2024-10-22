Küresel ham çelik üretimi geriledi, Türkiye'de arttı! İşte en çok çelik üreten 10 ülke
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 16:48 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:51
Dünya Çelik Birliği'ne (worldsteel) rapor veren 71 ülkenin dünya ham çelik üretimi, eylül 2024'te 143,6 milyon ton olarak gerçekleşti ve eylül 2023'e kıyasla %4,7 azaldı.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 gerileyerek 143,6 milyon tona düştü.
BÖLGELERE GÖRE HAM ÇELİK ÜRETİMİ
- Afrika, Eylül 2023'e göre %2,6 artışla Eylül 2024'te 1,9 ton üretti.
- Asya ve Okyanusya, %5,0 düşüşle 105,3 ton üretti.
- AB (27), %0,3 artışla 10,5 ton üretti.
- Avrupa, Diğer, %4,1 artışla 3,6 ton üretti.
- Orta Doğu, %23,0 düşüşle 3,5 ton üretti.
- Kuzey Amerika, %3,4 düşüşle 8,6 ton üretti.
- Rusya ve diğer BDT + Ukrayna, %7,6 düşüşle 6,8 ton üretti.
- Güney Amerika, %3,3 artışla 3,5 ton üretti.
EN ÇOK ÇELİK ÜRETEN 10 ÜLKE
- Çin, Eylül 2024'te Eylül 2023'e göre %6,1 düşüşle 77,1 ton üretti.
- Hindistan, %0,2 düşüşle 11,7 ton üretti.
- Japonya, %5,8 düşüşle 6,6 ton üretti.
- ABD, %1,2 artışla 6,7 ton üretti.
- Rusya'nın %10,3 düşüşle 5,6 ton ürettiği tahmin ediliyor.
- Güney Kore, %1,3 artışla 5,5 ton üretti.
- Almanya, %4,3 artışla 3,0 ton üretti.
- Türkiye, %6,5 artışla 3,1 ton üretti.
- Brezilya, %9,9 artışla 2,8 ton üretti.
- İran'ın %41,2 düşüşle 1,5 ton ürettiği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE'DE HAM ÇELİK ÜRETİMİ ARTTI
Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 3,1 milyon tona yükseldi.
Kaynak: tgrthaber.com