Küresel kriz kriptoyu da vurdu!

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı finans piyasalarını sarsarken, kripto paralar da büyük yara aldı. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok altcoin sert düşüşlerle karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni tarifeler açıklaması ve Çin’in hızla verdiği karşılık, küresel piyasalarda adeta deprem etkisi yarattı. Özellikle S&P 500 endeksinde tarihi düşüşler kaydedildi. Kripto paralar ise başta bu çalkantıya karşı dirense de, dalga çok geçmeden onları da vurdu.

ETHEREUM VE BİTCOİN'DE SERT SATIŞLAR

Kripto para piyasasının ikinci büyüğü Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde adeta eridi ve yüzde 10 değer kaybederek 1601 dolara geriledi. Yatırımcılar Ethereum üzerindeki satış baskısının ciddi boyutlara ulaştığını söylüyor.

Bitcoin ise yüzde 5 değer kaybıyla 78882 dolara kadar indi. Kriptonun amiral gemisi olarak görülen Bitcoin, şu sıralar biraz toparlanarak 79540 dolar civarında işlem görüyor, ancak yatırımcılar hala tedirgin.

ALTCOİNLER DE KAN KAYBETTİ

Bitcoin ve Ethereum’daki düşüş dalgası diğer altcoinleri de vurdu. Altcoinlerde ortalama yüzde 10’luk değer kayıpları yaşanırken, XRP kritik bir seviye olan 2 doların altına indi. Popüler coinlerden Solana ise şu an 107 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, piyasada yeni olmasına rağmen dikkat çeken SUI son 24 saat içinde yüzde 12’den fazla düşerek 2 doların altını gördü.