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 | Murat Makas

Tarife krizi büyüyor: 50'den fazla ülke müzakere için sıraya girdi

ABD Başkanı Trump’ın uygulamaya koyduğu tarifeler, küresel çapta tepki çekerken, 50’yi aşkın ülke Beyaz Saray’ın kapısını çaldı. Ekonomistler uyarıyor ve “Bu politikaların bedeli ağır olabilir.” diyor.

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Tarife krizi büyüyor: 50'den fazla ülke müzakere için sıraya girdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 09:31

ABD Başkanı Donald Trump’ın dış ticarette başlattığı tarife hamlesi, dünya genelinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, aralarında Avrupa ve Asya ülkelerinin de bulunduğu 50’den fazla ülkenin, uygulanacak tarifeleri görüşmek üzere Washington’la temasa geçtiğini açıkladı.
Hassett, ABC News kanalında yayınlanan This Week programında yaptığı açıklamada, "Dün gece ABD Ticaret Temsilciliği'nden gelen raporda, 50'den fazla ülkenin Başkan’la müzakerelere başlamak için iletişime geçtiği belirtildi. Çünkü tarifelerin faturasının büyük bölümünü bu ülkeler ödüyor" ifadelerini kullandı.

Tarife krizi büyüyor: 50'den fazla ülke müzakere için sıraya girdi

“TÜKETİCİ ZARAR GÖRMEZ” İDDİASI

Trump yönetiminin politikalarını savunan Hassett, ABD’li tüketicilerin bu tarifelerden büyük ölçüde etkilenmeyeceğini savundu. "Uzun vadeli ticaret açığımızın temel nedeni, diğer ülkelerin fiyat hassasiyetinin düşük olması" diyen Hassett, maliyetin daha çok dış ülkelerce karşılanacağını öne sürdü.

Tarife krizi büyüyor: 50'den fazla ülke müzakere için sıraya girdi

SUMMERS’TAN SERT UYARI: “EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR VERİYOR”

Ancak aynı programa konuk olan eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, bu yorumlara sert çıktı. Tarifelerin fiyatları yükselttiğini ve bunun da enflasyonu körüklediğini söyleyen Summers, bu sürecin halkın alım gücünü düşürdüğünü, bunun da doğrudan istihdamı olumsuz etkilediğini vurguladı.
“Piyasalar bu gelişmeleri çok yakından izliyor. Şirketlerin tarifeler başlamadan önceki değerlerine kıyasla 5 trilyon dolar kaybedeceği öngörülüyor” diyen Summers, tüketici zararları da hesaba katıldığında toplam kaybın 30 trilyon dolara kadar çıkabileceğine dikkat çekti.

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ETİKETLER
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