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 | Murat Makas

Küresel piyasada Trump etkisi! Altın fiyatı değişti, Dolar ve Euro hareketlendi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyanın beklediği yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Trump'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar gözünü küresel piyasalara çevirdi. Altın, Dolar ve Euro fiyatlarında son durum merak edildi. İşte küresel piyasalarda son durum

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 00:06

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri açıklaması sonrası gözler küresel piyasalara çevrildi. Donald Trump bu geceden itibaren tüm mallara gümrük vergisinin yüzde 10 olarak uygulanacağını söyledi. Yurt dışında üretilen ABD'ye gelen otomobillere ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Küresel piyasada Trump etkisi! Altın fiyatı değişti, Dolar ve Euro hareketlendi

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Güvenli liman altın fiyatları rekorlarıyla gündemdeyken Dolar ve Euro’da son durum merak edildi. Ons altın fiyatı 3.125,18 dolar bandında seyrediyordu. Ancak altının ons fiyatı alış 3.132, 69 dolar, satış ise 3.134,22 dolar olarak işlem görüyor.

DOLAR VE EURO

Dolar bugün 37,95 TL’den işlem gördü. Trump'ın açıklamalarından sonra Dolar şu sıralarda 37, 97 TL seviyelerinde etkisini sürdürüyor. Euro fiyatı ise 41,16 TL’den işlem görüyordu. Euro fiyatları saat 00.00 itibarıyla 41,23 TL oldu.

Küresel piyasada Trump etkisi! Altın fiyatı değişti, Dolar ve Euro hareketlendi

ABD'NİN UYGULAYACAĞI MADDE MADDE TARİFELER

Yabancı otomobillere yüzde 25 tarife

ABD tüm ülkeler için temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirliyor.

Karşılıklı oran onların tarife oranının yarısı olacak. Tamamen karşılıklı olmayacaklar.

ABD, Japonya'ya 24 yüzde gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, Tayvan'dan yapılan ithalata yüzde 32 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, AB'den ithalata yüzde 20 tarife uygulayacak.

ABD, Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacak.

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