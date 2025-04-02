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 | Murat Makas

Altın alacaklara kritik öneri! Nisan ayında 1 ons mu yoksa gram külçe mi? 'Daha iyi değer veriyor'

Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi oluşurken uzmanlar Nisan ayı için yeni yatırımcılara tavsiyede bulundu. Nisan ayında yine hareketleneceği düşünülen altının yatırım yapılması gereken mevcut türleri soru işaretleri bırakıyor. Altının mevcut türlerinden 1 ons veya gram külçe arasında seçim yapmak isteyen vatandaşlara çeşitli öneriler geldi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 19:43

Dünyada en güvenilir yatırım aracı olan sarı metal altında hareketlilik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri getireceğini açıklaması, dikkatleri altın fiyatına çekti. Ons altın fiyatı 3.124,73 dolara yükseldi ve yeni rekorlar bekleniyor.

Altın alacaklara kritik öneri! Nisan ayında 1 ons mu yoksa gram külçe mi? 'Daha iyi değer veriyor'

ALTIN TÜRLERİ

Birçok uzman Trump’ın açıklamaları sonrası altının fiyatının artacağını hemen alınmaması gerektiğini belirtiyor. Nisan ayının son haftasında alım fırsatı vereceği söyleniyor. Altın külçelerinden madeni paralara, altın bireysel emeklilik hesaplarına (IRA) ve altın borsa yatırım fonlarına (ETF) kadar pek çok tür mevcut.

1 ONS MU YOKSA BOLCA GRAM ALTIN MI?

Ancak en popüler altın yatırımlarından ikisi 1 onsluk ve 1 gramlık altın külçeleri olarak öne çıkıyor. İki uzman yatırımcının merak ettiği iki mevcut tür hakkında yorum yaptı. Cbsnews'te yer alan detaylarda uzmanlar kesinlikle altın piyasasına girenlerin her iki mevcuttan yatırım yapması gerektiğini söylüyor.

Altın alacaklara kritik öneri! Nisan ayında 1 ons mu yoksa gram külçe mi? 'Daha iyi değer veriyor'

Altının en güvenilir korumacı yatırım aracı olduğunu söyleyen müşteri deneyimi direktörü Kevin Bryan, ‘’Tahmin edildiği kadar hızlı soğumayan enflasyon baskısı, devam eden jeopolitik istikrarsızlık ve geleneksel finans kurumlarına yönelik artan tüketici şüpheciliği Nisan ayında dikkat edilmeli’’ diyor.

''HEPSİ KAZANÇLI ÇIKIYOR''

Altın külçelerinin genellikle madeni para gibi alternatiflerden daha iyi bir uzun vadeli yatırım olduğu düşünülür. Uzmanların önerisi genellikle altın külçeleri ve 1 ons ile 1 gram altın külçeleri olarak öne çıkıyor.

Pazarlama direktörü Brett Elliott, 1 gramlık altınların yeni yatırımcılar için uygun olabileceğini söylüyor. Elliott, "Altın beş yılda neredeyse iki katına çıktı, dolayısıyla uzun süredir altın satın alan kişiler için hangi seçeneği seçtikleri çok da önemli değil; hepsi kazançlı çıkıyor" diyor.

Altın alacaklara kritik öneri! Nisan ayında 1 ons mu yoksa gram külçe mi? 'Daha iyi değer veriyor'

10 gramlık ve 20 gramlık külçelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Kevin Bryan, "1 gramlık külçelerden çok daha düşük primler taşırlar ve tam bir onstan daha fazla esneklik sunarlar. Büyük bir satın alma taahhüdünde bulunmadan gram başına daha iyi değer elde edersiniz, bu da fazla ödeme yapmadan kademeli olarak ölçeklendirmek isteyen yatırımcılar için idealdir" dedi.

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#1 Gram Altın
#Ekonomi
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