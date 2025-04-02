Altın fiyatları uçuşa geçti! Şimdi doğru zaman mı? Hiçbir yerde olmayan tüyo geldi

Tarihi Trump açıklaması öncesi ons altın fiyatı uçtu gidiyor. 3.116 dolara geldi. Çeyrek altın 6.210, yarım altın 12.420, tam altın 24.765 liraya dayandı. Gram altın fiyatı 3.889 liraya yükseldi. Altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. Trump'ın yeni tarifeleri bugün açıklanacak. Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen, kritik açıklama öncesi altın yatırımcısını uyardı.
Altın fiyatları hızla yükseldi. Ons altın 3.116 dolara, gram altın fiyatı ise 3.889 liraya ulaştı. Gelişmekte olan jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz indirimi politikaları ve ABD başkanından beklenen açıklamalar altın fiyatlarının artmasında etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. Kritik an öncesi Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen, önemli açıklamalarda bulundu.
TGRT Haber TV'ye konuşan Zafer Ergezen'in açıklamaları şöyle;
"Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Ons altın 3.116 dolara ulaşırken, gram altın 3.889 lira seviyesine kadar çıktı. Çeyrek altın 6.210 lira, yarım altın 12.420 lira, tam altın ise 24.765 liraya yükseldi. Serbest piyasalarda ise bu rakamların biraz daha yüksek.
Altın fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasında birden fazla sebep var:
Bu etkenlerin bir araya gelmesiyle birlikte ons altın 3.000 dolar seviyesini hızla geçerek yeni zirvelerini test etti.
Ons altının yükselişi kontrolden çıktı. 2025 yılı başında yapılan tahminlerde yıl sonunda 3.000 dolar seviyesinin görülmesi bekleniyordu, ancak bu seviyeye yılın ilk aylarında ulaşıldı.
Altın fiyatlarının ne kadar daha yükselebileceği konusunda kesin bir tahmin yapmak zor olsa da şu anki trendin güçlü ve yukarı yönlü hareket devam edebilir.
Destek ve direnç seviyeleri şöyle;
Mevcut trend içinde altın sahiplerinin ellerindeki varlıkları tutmaya devam etmeleri mantıklı olur. Yeni alım yapmak isteyenler içinse fiyatların destek seviyelerine gelmesi beklenebilir.
Trendin kırılması için ons altında 2.950 doların altına inmesi gerek.. Eğer 2.750 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşanırsa, bu trendin bozulduğunu gösterir. Ancak şu an için böyle bir hareketin olma ihtimali düşük görünüyor.
Donald Trump’ın ticaret politikaları ve vergi savaşları küresel piyasaları etkilemeye başladı. Özellikle ABD’nin ithalata getireceği yeni vergiler, küresel ticaret savaşlarını tetikleyebilir.
Altın fiyatları güçlü bir yükseliş trendi içinde ve kısa vadede ciddi bir düşüş beklenmiyor. Yatırımcılar için trend takip edilerek hareket edilmesini öneririm."