Altın fiyatları uçuşa geçti! Şimdi doğru zaman mı? Hiçbir yerde olmayan tüyo geldi

Altın fiyatları hızla yükseldi. Ons altın 3.116 dolara, gram altın fiyatı ise 3.889 liraya ulaştı. Gelişmekte olan jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz indirimi politikaları ve ABD başkanından beklenen açıklamalar altın fiyatlarının artmasında etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. Kritik an öncesi Emtia piyasası uzmanı Zafer Ergezen, önemli açıklamalarda bulundu.

ONS ALTIN FİYATI 3.116 DOLARA ULAŞTI

TGRT Haber TV'ye konuşan Zafer Ergezen'in açıklamaları şöyle;

"Altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Ons altın 3.116 dolara ulaşırken, gram altın 3.889 lira seviyesine kadar çıktı. Çeyrek altın 6.210 lira, yarım altın 12.420 lira, tam altın ise 24.765 liraya yükseldi. Serbest piyasalarda ise bu rakamların biraz daha yüksek.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasında birden fazla sebep var:

Merkez Bankalarının Faiz İndirimi Süreci: 2024 yılında birçok merkez bankası faiz indirimine başladı ve bu sürecin devam edeceği beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyor.

2024 yılında birçok merkez bankası faiz indirimine başladı ve bu sürecin devam edeceği beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Jeopolitik Riskler: Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışmaları ve Yemen’deki saldırılar, altına olan güvenli liman talebini artırıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışmaları ve Yemen’deki saldırılar, altına olan güvenli liman talebini artırıyor. Trump Faktörü: ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. Dolar Endeksindeki Hareketler: Dolar endeksinde yükseliş görülse de yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yöneltti.

Dolar endeksinde yükseliş görülse de yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yöneltti. ABD Enflasyon Endişesi: ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğine dair endişeler altına talebi artırıyor.

ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğine dair endişeler altına talebi artırıyor. Merkez Bankalarının Altın Alımları: 2024 yılında olduğu gibi 2025’te de merkez bankalarının altın rezervlerini artırması fiyatları destekliyor.

Bu etkenlerin bir araya gelmesiyle birlikte ons altın 3.000 dolar seviyesini hızla geçerek yeni zirvelerini test etti.

ALTIN FİYATLARI DAHA NE KADAR YUKARI ÇIKACAK?

Ons altının yükselişi kontrolden çıktı. 2025 yılı başında yapılan tahminlerde yıl sonunda 3.000 dolar seviyesinin görülmesi bekleniyordu, ancak bu seviyeye yılın ilk aylarında ulaşıldı.

Altın fiyatlarının ne kadar daha yükselebileceği konusunda kesin bir tahmin yapmak zor olsa da şu anki trendin güçlü ve yukarı yönlü hareket devam edebilir.

Destek ve direnç seviyeleri şöyle;

Ons altında kısa vadede 3.150 dolar direnci, geri çekilmelerde ise 3.075 ve 3.050 dolar destekleri,

Gram altında ise 3.800 lira seviyeleri destek olarak takip edilirken, 4.000 liraya doğru hareketini sürdürebilir.

ALTIN YATIRIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Mevcut trend içinde altın sahiplerinin ellerindeki varlıkları tutmaya devam etmeleri mantıklı olur. Yeni alım yapmak isteyenler içinse fiyatların destek seviyelerine gelmesi beklenebilir.

Trendin kırılması için ons altında 2.950 doların altına inmesi gerek.. Eğer 2.750 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşanırsa, bu trendin bozulduğunu gösterir. Ancak şu an için böyle bir hareketin olma ihtimali düşük görünüyor.

KÜRESEL EKONOMİDE TRUMP ETKİSİ

Donald Trump’ın ticaret politikaları ve vergi savaşları küresel piyasaları etkilemeye başladı. Özellikle ABD’nin ithalata getireceği yeni vergiler, küresel ticaret savaşlarını tetikleyebilir.

TÜRKİYE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

ABD’nin vergi politikaları küresel ekonomiyi yavaşlatabilir.

Enflasyonist baskılar artabilir ve güvenli limanlara yönelim sürebilir.

Türkiye’nin Avrupa pazarına olan bağımlılığı nedeniyle etkilenmesi sınırlı olabilir.

Özellikle demir-çelik sektöründe Türkiye, ABD’nin yeni gümrük vergileri nedeniyle avantaj sağlayabilir.

Altın fiyatları güçlü bir yükseliş trendi içinde ve kısa vadede ciddi bir düşüş beklenmiyor. Yatırımcılar için trend takip edilerek hareket edilmesini öneririm."