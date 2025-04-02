Gün gün Trump'ın ticaret savaşı hikayesi! Tarihi açıklama gelecek: Bu noktaya nasıl gelindi?

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticarette agresif adımlar atarak sert gümrük vergileriyle dünya ekonomisini tehdit ediyor. Trump, Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelttiği vergilerden dolayı küresel ticarette büyük çatışmalar yaşanmaya başladı. Yeni tarifeleri bugün açıklanacak. Kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. İşte bu noktaya nasıl geldiğimizin gün gün akışı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin dahil birçok ülkeyle gümrük savaşlarına devam ediyor. Trump, Çin'den, Kanada ve Meksika'dan gelen birçok ürüne gümrük vergisi uyguladı. Bu durum küresel ticarette ciddi belirsizliğe yol açtı. Trump, ticaret savaşlarını tekrar gündeme taşıyan sert gümrük vergileriyle küresel ekonomiyi sarsarken yeni tarifeleri bugün açıklanacak. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? İşte olay akışı.

GÖREVE GELİR GELMEZ TEHDİT

(20 Ocak)

Trump, göreve başlar başlamaz gümrük vergileriyle küresel ticarette agresif adımlar atacağını duyurdu. Kanada ve Meksika için yüzde 25’lik gümrük vergisi sinyali verdi.

KOLOMBİYA İLE İLK KRİZ

(26 Ocak)

Trump, Kolombiya’dan ithalata yüzde 25 vergi tehdidinde bulundu. Kolombiya da misilleme yapacağını açıkladı ancak geri adım atarak ABD ile anlaşmaya vardı.

ÇİN, KANADA VE MEKSİKA’YA BÜYÜK DARBE

(1 Şubat)

Trump, Çin’den gelen tüm ithalata yüzde 10, Kanada ve Meksika’dan gelen ürünlere yüzde 25 vergi koydu. Bu hamle, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) riske attı.

MİSİLLEMELER BAŞLADI

(4 Şubat)

Çin, ABD’den ithal edilen kömür ve petrol gibi ürünlere %15 ek vergi koydu. Kanada ve Meksika, Trump’a karşılık verme hazırlıklarına başladı.

ÇELİK VE ALÜMİNYUMA ZAM

(10 Şubat)

Trump, çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artıracağını duyurdu. Daha önceki muafiyetleri kaldırdı, tüm çelik ithalatına yüzde 25 vergi getirdi.

KARŞILIKLI TARİFE PLANI DEVREYE ALINDI

(13 Şubat)

Trump, diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı vergilere karşı aynı oranda vergi getireceğini açıkladı. Ekonomistler, bunun küresel ticarette kaosa yol açabileceği konusunda uyardı.

(4 Mart)

Trump, Çin’den ithal edilen tüm ürünlere %20 vergi koydu. Kanada ve Meksika yüzde 25 vergiyi yürürlüğe soktu. Çin, ABD tarım ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirdi.

AB VE ABD KARŞI KARŞIYA

(12 Mart)

Avrupa Birliği, ABD çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergiler koyarak misilleme yaptı. Motosikletler, alkollü içecekler ve kot pantolonlar hedefe alındı.

TRUMP’TAN AVRUPA ŞARAPLARINA TEHDİT

(13 Mart)

Trump, AB’nin Amerikan viskisine yüzde 50 gümrük vergisi koyması halinde Avrupa şaraplarına yüzde 200 vergi uygulayacağını açıkladı.

VENEZUELA DA HEDEFE ALINDI

(24 Mart)

Trump, Venezuela’dan petrol alan ülkelere %25 ek vergi koyacağını söyledi. Çin ve diğer büyük petrol alıcıları büyük zarar görebilir.

TÜM YABANCI OTOMOBİLLERE YÜZDE 25 VERGİ

(26 Mart)

Trump, ABD dışında üretilen tüm yabancı otomobillere yüzde 25 vergi getirdiğini duyurdu. Küresel otomobil üreticileri için büyük bir krizin çanları çalmaya başladı.

KÜRESEL TİCARETTE BÜYÜK ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

(27 Mart)

Büyük ülkelerden gelecek yeni hamleler yakından izlenirken trump, üst düzey danışmanlarını gümrük vergileri konusunda daha agresif bir duruş sergilemeye çağırdı.

ANLAŞMAYA AÇIK OLDUĞUNA İŞARET ETTİ

(28 Mart)

ABD Başkanı Donald Trump, karşılığında bir şey alabileceklerse, otomobil tarifeleri ve karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma yapmaya açık olduğunu söyledi.

ŞİMDİ OTOMOBİL ALMANIZ GEREKMİYOR

(29 Mart)

Trump Amerikalılara seslendi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların tarifeler dolayısıyla daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için şimdi otomobil almalarının gerekli olduğunu düşünmediğini belirtti.

TRUMP 3. KEZ BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

(1 Nisan)

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söyledi. Donald Trump, ayrıca, gelecek ay veya sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

TRUMP BİR KEZ DAHA PUTİN'İ TEHDİT ETTİ

Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir türlü anlaşmaya varamayan Trump, Rus lideri bir kez daha tehdit etti. Trump, ateşkes olmazsa Rusya'ya ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasında da henüz imzalar atılamadı.

ADIM ADIM BÜYÜK GÜNE GELİNDİ

(2 nisan)

ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. Trump, 2 Nisan’da Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenecek bir etkinlikte, küresel ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmayı planlıyor.