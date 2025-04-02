Gün gün Trump'ın ticaret savaşı hikayesi! Tarihi açıklama gelecek: Bu noktaya nasıl gelindi?

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticarette agresif adımlar atarak sert gümrük vergileriyle dünya ekonomisini tehdit ediyor. Trump, Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelttiği vergilerden dolayı küresel ticarette büyük çatışmalar yaşanmaya başladı. Yeni tarifeleri bugün açıklanacak. Kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. İşte bu noktaya nasıl geldiğimizin gün gün akışı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin dahil birçok ülkeyle gümrük savaşlarına devam ediyor. Trump, Çin'den, Kanada ve Meksika'dan gelen birçok ürüne gümrük vergisi uyguladı. Bu durum küresel ticarette ciddi belirsizliğe yol açtı. Trump, ticaret savaşlarını tekrar gündeme taşıyan sert gümrük vergileriyle küresel ekonomiyi sarsarken yeni tarifeleri bugün açıklanacak. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? İşte olay akışı.
(20 Ocak)
Trump, göreve başlar başlamaz gümrük vergileriyle küresel ticarette agresif adımlar atacağını duyurdu. Kanada ve Meksika için yüzde 25’lik gümrük vergisi sinyali verdi.
(26 Ocak)
Trump, Kolombiya’dan ithalata yüzde 25 vergi tehdidinde bulundu. Kolombiya da misilleme yapacağını açıkladı ancak geri adım atarak ABD ile anlaşmaya vardı.
(1 Şubat)
Trump, Çin’den gelen tüm ithalata yüzde 10, Kanada ve Meksika’dan gelen ürünlere yüzde 25 vergi koydu. Bu hamle, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) riske attı.
(4 Şubat)
Çin, ABD’den ithal edilen kömür ve petrol gibi ürünlere %15 ek vergi koydu. Kanada ve Meksika, Trump’a karşılık verme hazırlıklarına başladı.
(10 Şubat)
Trump, çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artıracağını duyurdu. Daha önceki muafiyetleri kaldırdı, tüm çelik ithalatına yüzde 25 vergi getirdi.
(13 Şubat)
Trump, diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı vergilere karşı aynı oranda vergi getireceğini açıkladı. Ekonomistler, bunun küresel ticarette kaosa yol açabileceği konusunda uyardı.
(4 Mart)
Trump, Çin’den ithal edilen tüm ürünlere %20 vergi koydu. Kanada ve Meksika yüzde 25 vergiyi yürürlüğe soktu. Çin, ABD tarım ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirdi.
(12 Mart)
Avrupa Birliği, ABD çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergiler koyarak misilleme yaptı. Motosikletler, alkollü içecekler ve kot pantolonlar hedefe alındı.
(13 Mart)
Trump, AB’nin Amerikan viskisine yüzde 50 gümrük vergisi koyması halinde Avrupa şaraplarına yüzde 200 vergi uygulayacağını açıkladı.
(24 Mart)
Trump, Venezuela’dan petrol alan ülkelere %25 ek vergi koyacağını söyledi. Çin ve diğer büyük petrol alıcıları büyük zarar görebilir.
(26 Mart)
Trump, ABD dışında üretilen tüm yabancı otomobillere yüzde 25 vergi getirdiğini duyurdu. Küresel otomobil üreticileri için büyük bir krizin çanları çalmaya başladı.
(27 Mart)
Büyük ülkelerden gelecek yeni hamleler yakından izlenirken trump, üst düzey danışmanlarını gümrük vergileri konusunda daha agresif bir duruş sergilemeye çağırdı.
(28 Mart)
ABD Başkanı Donald Trump, karşılığında bir şey alabileceklerse, otomobil tarifeleri ve karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma yapmaya açık olduğunu söyledi.
(29 Mart)
Trump Amerikalılara seslendi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların tarifeler dolayısıyla daha yüksek fiyatlardan kaçınmak için şimdi otomobil almalarının gerekli olduğunu düşünmediğini belirtti.
(1 Nisan)
ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söyledi. Donald Trump, ayrıca, gelecek ay veya sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret edeceğini kaydetti.
Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir türlü anlaşmaya varamayan Trump, Rus lideri bir kez daha tehdit etti. Trump, ateşkes olmazsa Rusya'ya ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasında da henüz imzalar atılamadı.
(2 nisan)
ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifeleri 2 Nisan'da (bugün) yürürlüğe girecek. Trump, 2 Nisan’da Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenecek bir etkinlikte, küresel ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmayı planlıyor.