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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Kademeli fatura dönemi başlıyor! Her il için ayrı tarifelendirme olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Doğalgazda kademeli fatura dönemi başlıyor. Coğrafi faktörlere göre illere göre ayrı kademeler belirlenecek. Kademe altında kalanlar doğalgazı daha uygun fiyatla tüketecek. Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara yönelik mevcut faturalandırma sistemleri vatandaşların farklı sosyo-ekonomik ve coğrafi koşulları dikkate alınarak düzenlenecek.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 09:30

Doğalgazda kademeli tarifeye yıl sonunda geçiş yapılması için çalışmalar hız kazandı. İl il tüketim haritası çıkarılacak. Her ile göre ayrı kademe belirlenecek. Kademe altında kalan doğalgazı daha uygun fiyatla tüketecek.

DOĞALGAZDA KADEMELİ FATURA DÖNEMİ

Elektrik faturalarındaki kademeli sistemin ardından doğalgazda da benzer bir uygulamaya geçiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, illerin doğalgaz tüketim alışkanlıklarını analiz ederek her bölgeye özel kademeli tarife belirleyecek. Tüketimi belirlenen sınırın altında kalan haneler daha düşük fiyatla doğalgaz kullanabilecek.

SOĞUK İLLER DAHA ÇOK TÜKETİYOR

Türkiye genelinde doğalgaz tüketimi coğrafi koşullara göre büyük farklılık gösteriyor. En fazla doğalgaz tüketen iller arasında Hakkâri (1.401 m³), Erzurum (1.348 m³) ve Ardahan (1.317 m³) başı çekerken, Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³) ve Mersin (531 m³) en az tüketen iller arasında. İstanbul’da yıllık ortalama tüketim 869 m³, Ankara’da 1.067 m³, İzmir’de ise 736 m³ olarak ölçüldü.

ADİL DAĞITIM İÇİN BÖLGESEL FARKLILIKLAR GÖZETİLECEK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, doğalgazın büyük ölçüde ısınma amacıyla kullanıldığını ve bu durumun soğuk bölgeler için dezavantaj yarattığını belirtti. Bu yüzden her il için özel tüketim sınırı belirlenerek vatandaşların mağdur olması engellenecek.

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SERT KIŞ ŞARTLARINA ÖZEL DESTEK

Uzun ve sert kışların yaşandığı Kars ve Ardahan gibi illerde doğalgaz faturalarının büyük yük oluşturduğuna dikkat çeken Öner, bu bölgelerde devlet destekli sübvansiyon modellerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Böylece, kış koşullarının ağır olduğu illerde hanelerin aşırı yüksek faturalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kademeli fatura nedir?
Kademeli tarife, günlük 7 kWh'a (kilovatsaat) kadarki kullanımların düşük fiyatlı tarifeden, 7 kWh'ı aşan kullanımların ise yüksek fiyatlı tarifeden faturalandırıldığın bir sistemdir. 1 Ocak'a kadar tek zamanlı tarife kullanan tüm kullanıcılar zorunlu olarak kademeli tarifeye geçti.
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