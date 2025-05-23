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 | İrem Çınar

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nisan ayına yönelik kurulan ve kapanan şirket sayılarını paylaştı. Nisan 2025'te şirket kurulumları artış gösterirken, kapanışlarda da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Kurulan şirket sayısı yüzde 18,5 artarken, kapanan şirketler yüzde 39,5 oranında çoğaldı. Büyükşehirler girişimcilikte öne çıkarken, Ardahan’da yeni bir şirket kurulmadı.

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Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:13

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nisan 2025’e ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde şirket kuruluşlarının yıllık bazda artış gösterdiğini, ancak bir önceki aya göre düşüş yaşandığını ortaya koydu.

YILLIK BAZDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Nisan 2025’te kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 58,5’lik bir yükseliş kaydedildi. Buna karşın kooperatif sayısı yüzde 28,7 oranında azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,5, kapanan gerçek kişi işletme sayısı yüzde 6,2 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise değişim olmadı.

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Mart ayına kıyasla Nisan’da kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7, kooperatif sayısı ise yüzde 29,1 oranında düştü. Kapanan şirket sayısında yüzde 33,5’lik artış yaşanırken, kapanan kooperatiflerde yüzde 23,3 artış, kapanan gerçek kişi işletmelerde ise yüzde 14,5 oranında azalma görüldü.

İSTANBUL ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADI

Nisan ayında kurulan toplam 7.719 şirket ve kooperatifin yüzde 88’i limited, yüzde 10,3’ü anonim, yüzde 1,7’si kooperatif statüsünde kuruldu. Bu kuruluşların yüzde 37,3’ü İstanbul, yüzde 11,2’si Ankara, yüzde 5,9’u ise İzmir’de gerçekleşti. Ardahan ise bu ay hiç şirket kuruluşu gerçekleştirmeyen tek il oldu.

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı

SEKTÖREL DAĞILIM VE SERMAYE YAPISI

Kurulan şirket ve kooperatiflerin 2.460’ı ticaret, 1.150’si inşaat, 966’sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu. Gerçek kişi işletmelerde en çok faaliyet gösteren sektör yine inşaat oldu (529 işletme). Kurulan 129 kooperatifin 79’u konut yapı kooperatifi oldu.

2025 yılının ilk dört ayında toplam 36.793 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu şirketlerin yüzde 87,5’i limited, yüzde 10,7’si anonim şirket olarak faaliyete geçti. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermaye toplamı bir önceki aya göre yüzde 5 oranında artış gösterdi.

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı

YABANCI ORTAKLI ŞİRKETLERDE TÜRKİYE ORTAKLIĞI ÖNDE

Nisan’da kurulan 455 yabancı ortak sermayeli şirketin yüzde 58,5’i Türkiye ortaklı olurken, İran (19) ve Çin (16) menşeli girişimler öne çıktı. Bu şirketlerin yüzde 87,5’i limited, yüzde 12,5’i anonim şirket olarak kuruldu. Yabancı ortaklı şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 72’si yabancı ortaklara ait. Kapanan şirket ve kooperatiflerin çoğunluğu perakende ticaret, imalat ve inşaat sektörlerinden oluştu. Gerçek kişi işletmelerde de benzer dağılım görüldü.

Kurulan ve kapanan şirketlerin sayısı açıklandı! En çok o sektörde kepenk kapatıldı
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