Ekonomi
Ekonomi
Editor
 | Ümit Buget

Kurumlar vergisi beyanı ve ödemesi için son 3 gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin geçen yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan Perşembe gün sonuna kadar vermeleri ve vergilerini de bu dönemde ödemeleri gerekiyor - Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden ödenebiliyor. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:14

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2025 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri 30 Nisan Perşembe günü dolacak.

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları beyannamelerini 30 Nisan Perşembe gününe kadar verebilecek.
Vergi ödemeleri de aynı tarih olan 30 Nisan Perşembe gününe kadar gerçekleştirilecek.
Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.
Vergiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebilecek.
Belirli şartları taşıyan mükelleflerden (finans, bankacılık, sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri ve yatırım fonları hariç) verginin %5'i indirilebilecek.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kurumlar vergisi mükellefi sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi devam ediyor.

Bu çerçevede, 2025 hesap dönemine yönelik beyannameler 30 Nisan Perşembe günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) verilebilecek. Beyannamelere ilişkin ödemelerin de aynı tarihe kadar yapılması gerekiyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Öte yandan, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise vergilerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

YÜZDE 5 İNDİRİMDEN KİMLER FAYFALANABİLECEK?

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve belirtilen sürede kesinleşmiş olması koşuluyla beyannamelerdeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyatın bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

