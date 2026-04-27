Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonların ilki 26 Aralık 2024’te düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyon sırasında şüphelilerden elde edilen telefonların bilirkişi incelemesi sırasında çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştıkları tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yeni bir operasyonla 4 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi ve 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda, şüphelilerin telefon incelemeleri sonucu çok sayıda kişinin benzer eylemlere karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin, firma sahiplerinden cezai müeyyideden kaçırma vaadiyle rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi. İstanbul merkezli operasyon 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü ve soruşturma devam ediyor.

"CEZADAN KAÇIRMA" VAADİYLE RÜŞVET ÇARKI

Bu kapsamda imaj ve imaj inceleme tutanaklarında yer alan tespitlerde kimlikleri açığa çıkarılan şüphelilerin rüşvet suçuna karıştıkları, bu şahısların firma sahipleri ile ilişki kurarak cezai müeyyideden kaçınmaları karşılığında rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 10 GÖZALTI

Yeni deliller ışığında harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon başlattı. Uzun süre devam eden teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.