Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9’a düşürüyoruz. Çok önemli adım. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek, hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program" dedi.

HABERİN ÖZETİ Kurumlar Vergisi düşürülüyor! Cevdet Yılmaz rakam vererek açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin küresel yatırımcıları çekme hedefi doğrultusunda imalatçılar ve ihracatçılar için Kurumlar Vergisi'ni yüzde 9'a düşüreceklerini açıkladı. Yeni bir paketle, imalatçı ve ihracatçılar için Kurumlar Vergisi yüzde 9'a indirilecek. Bu adımın, sanayici ve ihracatçıları desteklemesi ve ülkeyi imalat sanayi yatırımları açısından cazip hale getirmesi hedefleniyor. Amaç, küresel finans pastasından daha fazla pay almak ve İstanbul Finans Merkezi'ni daha etkili hale getirmek. Bu tedbirin, hem iç hem de dış yatırımcılar için doğrudan yatırımı (FDI) yükseltmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mecliste AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, "Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan güvenli bir ülke olarak Türkiye, tüm dünyada yatırımları ve nitelikli insan gücünü, karar alma merkezlerini cezbetmeye dönük inisiyatif aldı.

'YENİ PAKETİ HIZLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Yeni bir paket açıkladık. Bu paketle ilgili çalışmaları hızla hayata geçireceğiz. Türkiye’ye küresel finanstan daha fazla pay almak, İstanbul Finans Merkezi'ni daha etkili hale getirmek, bir taraftan hem içerideki yatırımcılar hem tüm dünyadan yatırımcılar için doğrudan yatırımı (FDI) yükseltmek. Bu anlamda radikal bir tedbirimiz var. Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9’a düşürüyoruz. Çok önemli adım. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program. Türkiye’ye çok şey kazandıracağına inanıyorum" dedi.