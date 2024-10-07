Kuryelere düzenleme geliyor: Teslimat süresi kalkıyor! Sabıka kaydı da aranacak

07 Ekim 2024 08:45 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 08:47

Motokurye sistemi için Ulaştırma Bakanlığı yeni düzenleme getiriyor. Özellikle teslimat süresinden kaynaklı olduğu söylenen motokuryelerin aşırı hız yapma sorununa son vermek için artık "makul süre" uygulaması geliyor. Asayiş olaylarının önüne geçebilmek için de motokurye olarak işe başlayanlardan sabıka kaydında bazı şartlar aranacak.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İlk kez bu kadar çok ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: İlk kez bu kadar çok ele geçirildi

Özellikle pandemi sonrası kullanımında artışa geçen eve yemek ve gıda siparişleri beraberinde bazı sorunları getirdi. Motokurye işinin ağırlığından dolayı çok sık eleman değişiminin getirdiği asayiş problemleri başlıca sıkıntıların arasındaydı. Bunun yanı sıra 'teslimat süresi' kısıtı sebebiyle aşırı hız yapan motokuryelerin trafik kurallarını hiçe sayması da şikayetlerin başında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni çalışmayı hazırlıyor.

MAKUL SÜRE GELİYOR

Motokuryelerin zamanla yarışırken trafik kurallarını ihlal etmesinin de önüne geçmesi için makul süre ayarı yapılacak. Tahmini yetiştirme süre sınırı uygulanmayacak. Firmalar taşıma süresi sözü veremeyecek. Makul bir sürede teslimat sağlanacak.

SIKINTILI ADRESLERE AYAR, KİŞİSEL BİLGİLERE KORUMA

Adres konusunda sorunlu alanlara kurye gönderisi yapılmayacak. KVKK kapsamında, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak. Alıcısına teslim edilmeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri gönderilecek.

HERKES MOTOKURYE OLAMAYACAK, SABIKA KAYDINA BAKILACAK

Motokurye olmak kolay olmaktan çıkarılacak. Kullanılan taşıtlar Ulaştırma Bakanlığına bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçirilmesi önlenecek. Yetki belgesi şartı aranacak, kuryelerde şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olmayacak.

Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta olmasından kaynaklı kurye olmak isteyenlerde belirli suçlardan hükümlü olmama şartı aranacak. yemek kuryeliği yapan işletmelerde, tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığı veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan ürünler taşınabilecek.