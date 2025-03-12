Küresel piyasalar, sert düşüşlere tanık oldu. Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar ve altın geriledi. ABD'deki tarife belirsizlikleri, resesyon beklentisi, borç krizi ve Trump'ın açıklamaları, piyasalardaki olumsuz etkiyi artırdı. "Sepette değişim zamanı" diyen finans analisti İslam Memiş, hangi yatırım araçlarında takas yapılması gerektiğini açıkladı.

Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanırken, küresel belirsizlikler ve Trump'ın açıklamaları piyasaları olumsuz etkiliyor. Dolar kuru kontrollü baskılanıyor. Böyle bir ortamda altın yatırımcılarına 'satma' tavsiyesi veren İslam Memiş, Bitcoin'de Mart ayına kadar 104.000 dolar hedef beklediğini açıkladı.

KÜRESEL PİYASALARDA SERT DÜZELTMELER

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Son dönemde küresel piyasalarda sert düşüşler ve düzeltme hareketleri yaşandı. Kasım ayında duyurduğumuz “Kusursuz Fırtına”, Aralık ayında başladı ve Mart ayına kadar devam edecek. Şu ana kadar yaşananlar sadece fragman niteliğinde. Küresel belirsizlikler, artan risk iştahsızlığı ve Trump’ın açıklamaları piyasaları olumsuz etkiliyor.

Dün gece küresel piyasalarda yaşanan satış dalgası, Dow Jones’un %2.8, S&P 500’ün %2.75, Nasdaq’ın ise %4 değer kaybetmesine yol açtı. Kripto paralarda da büyük düşüşler görüldü; Bitcoin 76.657 dolara, Ethereum ise 900 dolara kadar geriledi.

1.75 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Küresel piyasalarda dün gece 1.75 trilyon dolar silindi. Son bir ayda ABD piyasalarından 4 trilyon dolar, kripto para piyasasından ise 850 milyar dolar buharlaştı. Bu süreç, kusursuz fırtınanın etkilerini net şekilde ortaya koyuyor.

Bu kayıpların nedenleri arasında:

ABD’deki tarife belirsizlikleri,

Resesyon beklentisi,

Borç krizi,

Trump’ın piyasaları belirsizliğe sürükleyen açıklamaları yer alıyor.

X (TWİTTER) DONDU! TESADÜF MÜ, MANİPÜLASYON MU?

Dün gece piyasalarda büyük kayıplar yaşanırken Elon Musk’ın sahibi olduğu X (Twitter) platformunda erişim sıkıntıları yaşandı. Musk, “Büyük bir saldırı altındayız” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak bu durum, küresel piyasalardaki çöküşle bağlantılı bir manipülasyon olabilir mi? Yorumu yatırımcılara bırakıyoruz.

SEPETTE DEĞİŞİM ZAMANI

Piyasalar dalgalı ve bu ortamda yatırımcılar hangi enstrümanlarda değişiklik yapmalı?

Borsa İstanbul (BIST 100)

Endeks 10.500 puan seviyesinde.

10.600-10.650 puan direnç seviyesi olarak takip edilmeli.

Kısa vadeli yatırımcılar kâr satışlarını dikkate almalı.

Uzun vadeli beklenti pozitif: 11.800-12.000 puan hedefi korunuyor.

Dolar/TL ve Euro/TL

Dolar kuru: 36.58 TL, kontrollü baskılanıyor.

Yıl sonu beklenti: 40 TL ve üzeri.

Euro/Dolar paritesi: 1.0907 seviyesinde.

Yol arkadaşlarımız 1.09 seviyesini görünce Euro’yu dolara çevirdi.

Altın ve Gümüş

Ons altın: 2.920 dolar, yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı.

Gram altın: 3.450-3.500 TL bandında dalgalanıyor.

Gram altın yatırımcılarına: “Eğer nakit ihtiyacın yoksa satma!” tavsiyesi.

Gümüş (ons): 32.86 dolar, direnç seviyeleri 32.80 ve 34.40 dolar.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Bitcoin 80.762 dolar, %9’luk tepki yükselişi var.

Beklentimiz: Mart ayında 104.000 dolar seviyesine ulaşması.

Uzun vadeli pozisyonlarımızı koruyoruz.

KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu dalgalı piyasada yatırımcılar temkinli hareket etmeli ve fırsatları doğru değerlendirmeli. Euro/Dolar değişimi yapan yatırımcılar doğru bir hamle yaptı. Ons altın için henüz beklemedeyiz, gram altın yatırımcısı elindekini korumalı. Bitcoin’de Mart ayı beklentimiz sürüyor, kısa vadeli dalgalanmalara aldırış etmiyoruz.

Önümüzdeki günlerde piyasaları etkileyebilecek gelişmelere dikkatle odaklanarak, “kusursuz fırtınada” ayakta kalmanın yollarını aramaya devam edeceğiz."