Kütahya'da çörek otu harekatı! Tohumlar yüzde 50 hibeyle çiftçiye dağıtıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar, Emet ve Merkez ilçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 2 bin 500 dekar alanda çörek otu üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.





Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi bütçesi kullanılarak yüzde 50 hibeli çörek otu tohumu temin edilerek üreticilere dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar üreticilerle birlikte toprakla buluşturuldu.

Yetkililer, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon diledi.