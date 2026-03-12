Kütahya’da kahreden olay: Babasının çatıdan attığı demir engelli oğlunun ölümüne yol açtı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kütahya Yenidoğan Mahallesi Şehit Şinasi Doğu Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Ahmet B. isimli baba, 3 katlı binanın çatısında temizlik yaptığı sırada aşağıya inşaat demiri attı.
Atılan demir, binanın önünde bulunan 44 yaşındaki engelli oğlu Mustafa Bayraktar’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Bayraktar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından baba Ahmet B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.