Kütahya’da kahreden olay: Babasının çatıdan attığı demir engelli oğlunun ölümüne yol açtı

Kütahya’da çatı temizliği yapan bir babanın aşağıya attığı inşaat demiri, o sırada binanın önünde bulunan 44 yaşındaki engelli oğlunun başına isabet ederek ölümüne neden oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 05:58
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 05:58

Yenidoğan Mahallesi Şehit Şinasi Doğu Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Ahmet B. isimli baba, 3 katlı binanın çatısında temizlik yaptığı sırada aşağıya inşaat demiri attı.

BABANIN ATTIĞI DEMİR ENGELLİ OĞLUNA GELDİ

Atılan demir, binanın önünde bulunan 44 yaşındaki engelli oğlu Mustafa Bayraktar’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Bayraktar, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kütahya’da kahreden olay: Babasının çatıdan attığı demir engelli oğlunun ölümüne yol açtı

BABAB GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba Ahmet B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

