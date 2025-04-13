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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

Altın fiyatları hızla yükseliyor, talepler artıyor. Ancak altın yatırımcısı için yükselişin gölgesinde sinsice ilerleyen bir risk var. Sahte altın furyası. Altın gram gram değer kazanırken, sahte altınlar da piyasada sessizce çoğalıyor. Özellikle yatırım için kuyumcuya koşanlar, bu büyük tehlikeyi görmüyor. Gerçek altını sahtesinden nasıl ayırt edemeyen yatırımcılar mağdur oluyor. Ekonomist Doçent Doktor Filiz Eryılmaz, "Artan talep ve kısıtlı arz, yalnızca fiyatları değil, riskleri de yukarı çekiyor" diyerek uyardı.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 15:53

Altında gözle görülmeyen tehlike sinsice ilerliyor. Bu haberi okuduktan sonra bir daha rastgele kuyumcudan anltın almayacaksınız. Son haftalarda altına olan ilgi tavan yaptı. Jeopolitik riskler, faiz indirim beklentileri ve güvenli liman arayışı derken, yatırımcılar altına yöneldi. Ancak Türkiye’de altın arzı sınırlı. Üstelik altın ithalatına uygulanan kotalar nedeniyle arz tarafında ekstra bir sıkışıklık yaşanıyor. Bu durum fiyatlara yansıyor. Ekonomist Doçent Doktor Filiz Eryılmaz, her geçen gün artan tehlike için uyardı.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

ALTINDA MERDİVEN ALTI TEHLİKESİ

Habertürk'e konuşan Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Altın fiyatları yükselirken, fırsatçılar da harekete geçti. Merdiven altı üretim yapan bazı kötü niyetli kişiler piyasaya sahte altın sürmeye başladı. Özellikle talebin yoğunlaştığı dönemlerde bu tür yasa dışı girişimlerin artar. Sahte altınlar öyle ustaca üretiliyor ki çıplak gözle ayırt etmek neredeyse imkansız. Gerçekle sahtesi arasındaki farkı anlamak artık sadece kuyumcuların değil, yatırımcının da sorumluluğu.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

ALTIN UCUZSA BİR NEDENİ VARDIR

Altın alırken sadece fiyata değil, kaynağa da dikkat edin. Sertifikasız, garanti belgesiz ürünlerden uzak durun. Alacağınız altının mutlaka ayar damgası, resmi evrakı ve fatura bilgisi olmalı. Unutmayın, bir altının ucuz olması sizi değil, satıcısını sevindirebilir.

Altın uzun vadede güvenli liman olabilir ama bu, her parlak şeyin yatırım olduğu anlamına gelmez. Yatırımınızı güvenli tutmak istiyorsanız, bilgiyle hareket edin. Gerçek altını tanıyın, kaynağını bilin ve her zaman güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ KALICI MI?

Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri altın fiyatlarında tarihi zirveler görüldü. Üstelik bu rekorlar, aslında altını baskılaması beklenen gelişmelere rağmen geldi. ABD, Çin dışındaki ülkelere 90 günlük bir tarife ertelemesi tanıdı. Bu haber ilk bakışta piyasalar için rahatlatıcı görünse de, Çin’e uygulanan sert yaptırımlar yüzde 145’e kadar çıkan tarifeler piyasanın tansiyonunu düşürmedi. Çin de buna yüzde 125’lik misilleme ile karşılık verdi. Yani dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı daha da derinleşti.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

BU İŞ BURDA BİTMEZ

Bu gelişmeler altın yatırımcısına bu iş burada bitmez, dedirtti. Müzakerelerin seyri belirsiz. Dolayısıyla jeopolitik riskler, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendirdi. Bu yükselişte yalnızca ticaret savaşı etkili olmadı. Trump’ın İran’la ilgili sert açıklamaları, nükleer kriz ve askeri müdahale imaları da altın fiyatlarında jeopolitik risk primini artırdı.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

FED KARARI KRİTİK OLACAK

Cuma günü gelen TÜFE ve ÜFE verileri beklentilerin altında kaldı. Bu da Fed’in faiz indirim ihtimalini artırdı. Ancak işler göründüğü kadar net değil. Zira Michigan Üniversitesi’nin enflasyon beklentisi YÜZDE 6,7’ye çıktı. Bu, Fed için zorlu bir denklem demek: Enflasyon artıyor ama büyüme yavaşlıyor. Faiz indirirse enflasyon daha da artabilir; indirilemezse resesyon riski masada. Bu hafta Fed üyelerinden ve Powell’dan gelecek açıklamalar altın fiyatları üzerinde belirleyici olabilir.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

GRAM ALTIN FİYATI 4036 TL’Yİ GÖRDÜ

Geçen hafta ons altın 2.345 dolara, gram altın ise 3.975 TL’ye kadar yükseldi. Kapalıçarşı’da ise gram altın 4.036 TL’den kapandı. Ekran fiyatı ile çarşı fiyatı arasındaki fark yeniden gündemde.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var

KISA VADEDE ALTINDA DÜZELTME GELİR Mİ?

Asya piyasalarının açılışıyla birlikte bu haftaya küçük bir düzeltme hareketiyle başlanabilir. Kar satışları yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak orta-uzun vadede altındaki yön yukarı. Her geri çekilme bir alım fırsatı olabilir.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var
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GRAM ALTINDA 5100 TL'YE HAZIR OLUN

Gram altında yıl içinde 4.560 – 5.100 TL arası seviyelerini öngörüyorum. Özellikle 4.750 – 4.800 TL bandı güçlü bir hedef.

Kuyumcudan almadan 2 kez düşünün! Altın gram gram değer kazanırken sinsice ilerleyen bir risk var
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