Maliye şimdi de onların peşine düştü! İzah yoksa vergi var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sinyali verdi. Enflasyon düzeltmesine denetim geliyor. Şimşek, denetimlerin amacının vergi toplamak değil, doğru uygulanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, farklı ölçeklerdeki mükellefleri hedefleyen denetim çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen matrah farkı, 80 milyar lirayı aştı. Bu tutarın, yeni denetimler sonrasında daha da artması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tetikte. Enflasyon muhasebesi uygulamasında artırılan matrahı ve vergi toplamayı hedefleyen denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu matrah farkı 80 milyar lirayı aştı. Bu paranın daha da artması bekleniyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ DENETİMLERİ GÜÇLENECEK

Enflasyon muhasebesi uygulamasında mükellefler denetim altında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu denetimlerin amacının vergi toplamak değil, enflasyon düzeltmesinin doğru uygulanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

MATRAH FARKI 80 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, farklı ölçeklerdeki mükellefleri hedefleyen denetim çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen matrah farkı, 80 milyar lirayı aştı. Bu tutarın, yeni denetimler sonrası daha da yükseleceği öngörüldü. Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan ve istismar eden mükellefler de incelemeye de alınacak.