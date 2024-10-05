Kuyumcular sahte altına karşı uyardı! İnternet satılan ucuz altına dikkat

05 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:03

Altın fiyatlarının artmasıyla yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu. Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında ucuz altın reklamları ise sık sık altın yatırımcısının karşısına çıkıyor. Uzmanlar online mecralardan alınan altınlara dikkat çekerek "İnsanlar ucuza altın aldığı zaman; ayarı, gramajı düşük çıkabiliyor veya sahte çıkabiliyor” diyor.

İnternet üzerinden altın satışı yapan bazı işletmeler müşterine sahte ürün yollayabiliyor. Uzmanlar birikimlerini değerlendirmek için altın almak isteyenler internet satışları için uyarıyor. İnternet üzerinden yapılan mücevherat alımında sıklıkla yaşanan sorunlara değinen Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı internetten mücevher alışverişlerinde fiziki satış noktası olan firmaların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

SAHTE ALTIN UYARISI

Güney, İnternet üzerinden alınan mücevherlerin sahte, gramajı ve ayarı düşük çıkabileceğini ifade ederek şunları kaydetti: “Günümüzde hemen her şeyi internetten almaya başladık. Altın, mücevher, çeyrek ve her ne önümüze gelirse internetten alışverişi bir alışkanlık haline getirdik. Fakat altını internetten almanın bir takım handikapları var.

Bu handikaplar içerisinde değerinden çok aşağıya satılan bir takım altınlarla karşı karşıya kaldığınızda bu altınları ucuza aldığımızı zannederken biz burada yanılıyoruz. Çünkü altın uluslararası arenada karşılığı olan, değeri olan ve bilinen bir değerle satılan bir maden. Dolayısıyla çok ucuza alınan altınların aslını yansıtmadığı ve bu sebepten dolayı da bu altınların zarar olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. İnsanlar ucuza altın aldığı zaman; ayarı, gramajı düşük çıkabiliyor veya sahte çıkabiliyor”

UCUZ ALTIN TEHLİKESİ

İnternet üzerinden gerçekleştirilen mücevher alışverişinde mağazanın fiziki satış noktasının olmasının önemine değinen sarraf Güney, şöyle konuştu:

“Bunların hepsinin önüne geçebilmek için internetten mücevher alımında satışı yapan firmanın fiziki bir satış noktasının veya mağazasının olup olmadığının soruşturulması gerekir. İlerleyen süreçte mağdur olmamak ve aldığımız ürünün arızası, eksiği olduğu zaman internetten aldığımız altın için başvurabileceğimiz bir yerin olmasına önem vermemiz lazım.

Aksi takdirde aldığımız altında yaşanan sıkıntılar bizi mağdur eder. Söz konusu ürünü diğer internet sitelerinden de süzdükten sonra çok daha hesaplı bir şekilde bulduk, aldık ve geldik diyorlar. Fakat karşılarına çıkan manzara o kadar şaşırtıcı ki ya altın olmuyor, ya da ayarıyla oynanmış oluyor veya hatta gramajıyla oynanmış oluyor. Buda kişinin avantajlı ticaret yaptığının belirtisi değil, bilakis zarara uğradığının belirtisidir”