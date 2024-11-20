Kuyumculara milyonlarca liralık ceza yağdı! Mehmet Şimşek'in kapısını çalacaklar

20 Kasım 2024 16:33 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:45

Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Diyarbakır'daki kuyumculara kesilen ağır cezalarla gündemde yerini aldı. Faturalandırılmayan IBAN işlemleri nedeniyle 250 kuyumcuya 2 ila 20 milyon lira arasında değişen cezalar uygulanırken, esnaf "Hatalarımızın farkındayız, ancak zamanında bu IBAN’lar incelenmiş olsaydı, esnafımız kendine çeki düzen verirdi" diyerek çözüm için Bakan Mehmet Şimşek'in kapısını çalacaklarını dile getirdi.

Maliye Bakanlığı​ tarafından Diyarbakır’da yapılan çapraz denetimlerde 250 kuyumcunun, IBAN​ üzerinden yapılan işlemleri faturalandırmadığı tespit edildi. Bu durum, kuyumculara 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında değişen para cezalarının kesilmesine neden oldu.

KUYUMCULARIN SAVUNMASI VE TALEPLERİ

Diyarbakır​ Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, bu cezalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. IBAN hesaplarına ticaretle ilgisi olmayan paraların bile zaman zaman yattığını ifade eden Yüksel, bunun denetimlerde bir boşluk olarak değerlendirildiğini söyledi. “Zamanında bu IBAN’lar incelenmiş olsaydı, esnafımız kendine çeki düzen verirdi” diyen Yüksel, cezaların özellikle 2022-2023 hesapları üzerinden kesildiğini belirtti.

Cezaların esnafı iflasın eşiğine getirebileceğini dile getiren Yüksel, "Bazı esnaflarımızın mağazasında bu cezaları ödeyecek kadar altın bile kalmaz. Mağazalar kapanabilir. Bu durum, sektörü derinden etkiler" dedi.

KUYUMCULAR MEHMET ŞİMŞEK’TEN RANDEVU TALEP ETTİLER

Yüksel, esnafın vergi ödeme ve faturalandırma konularında daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, Maliye Bakanlığı’ndan cezalar konusunda bir af ya da çözüm beklediklerini ifade etti. "Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu talep ettik. Umarız sesimizi duyar ve bu konuda adım atılır" dedi. Maliye Bakanlığı’nın bu denetimlerinin diğer illerde de devam edebileceği belirtilirken, esnafın vergilendirme ve faturalandırma süreçlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Kuyumcular, bu durumun sektörde uzun vadede düzenleyici bir etkisi olabileceğini belirtiyor.