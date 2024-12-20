Kuyumcularda yeni dönem! 1 Ocak itibariyle başlıyor: Kurala uymayan yandı

20 Aralık 2024 14:44 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:45

1 Ocak 2025’ten itibaren altın altın alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Kimlik kontrolü yapmayan kuyumcular ise para cezasıyla karşılaşacak.

2025 itibarıyla kuyumculuk sektöründe önemli bir düzenleme devreye giriyor. Yeni uygulamaya göre, 185 bin TL’yi aşan işlemler için kimlik ibrazı zorunlu olacak. Düzenlemenin temel amacı, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaybını önleyerek sektörde şeffaflığı artırmak. Kimlik ibrazı sayesinde tüm işlemler kayıt altına alınacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin denetimine açık hale getirilecek.

ŞEFFAFLIK İÇİN KRİTİK ADIM

Uzmanlar, bu düzenlemenin sektörde daha düzenli ve denetlenebilir bir yapı oluşturacağını vurguluyor. Kayıt dışı işlemleri engellemeyi hedefleyen bu adım, kuyumculuk sektöründe güven ortamının tesis edilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ESNAF VE VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI

Ancak uygulamaya yönelik endişeler de gündemde yer alıyor. Ankara Kuyumcular Odası, kimlik ibrazı talebinin vatandaşlarda tedirginlik oluşturabileceğini belirtiyor. Bu nedenle düzenleme hakkında geniş çaplı bir bilgilendirme kampanyası yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Oda yetkilileri, kamu spotları ve bilgilendirici içeriklerle vatandaşların yeni uygulamaya dair doğru bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Açıklamada, "Düzenlemenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için vatandaşların bilinçlendirilmesi şart" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YIL BAŞARILI OLAMADI

Düzenleme geçen yıl yürürlüğe girmişti ancak birçok bölgede etkin bir şekilde uygulanamadı. 2025 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin tam anlamıyla hayata geçmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarını artırmayı hedefliyor. Bakanlık yetkilileri, bu yıl saha denetimlerini sıklaştırarak uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamayı planlıyor. Kimlik ibrazı zorunluluğu, kuyumculuk sektöründe daha şeffaf ve güvenilir bir ortam oluşturulması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.