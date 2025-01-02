Kuyumcularda yeni dönem resmen başladı: Bugünden itibaren artık zorunlu!

02 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:26

Kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik beyanı zorunluluğu bugün itibariyle resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasını önlemeyi hedefliyor.

1 Ocak 2025 itibarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Bu uygulama, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla hayata geçirildi.

185 BİN TL'NİN ÜZERİNDE ALTIN ALIMINA KİMLİK ZORUNLULUĞU

Bakanlık tarafından kuyumculara iletilen talimat doğrultusunda, bir kişinin gün içinde gerçekleştirdiği tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarı 185 bin TL'yi aştığında da kimlik beyanı gerekecek. Bu sayede, altın alım ve satım işlemlerinde şeffaflığın artırılması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemeyle kuyumculuk sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım atmış oldu. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, sektör temsilcileri ve müşteriler yeni kurallara uyum sağlamaya başladı.