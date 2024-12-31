Kuyumcularda yeni dönem! Yarından itibaren artık zorunlu olacak: Kurala uymayan yandı

31 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:23

1 Ocak 2025’ten itibaren altın alım satımında yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik belgesi zorunluluğu getirildi.

1 Ocak 2025 itibarıyla altın alım ve satım işlemlerinde önemli bir düzenleme​ hayata geçiriliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yasa dışı işlemlerin önlenmesi amacıyla hazırlanan bu düzenleme, 185 bin TL ve üzerindeki altın alım satım işlemlerinde kimlik​ ibrazını zorunlu hale getiriyor.

KUYUMCULARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, kimlik ibrazı yapılmadan gerçekleştirilen işlemler ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Daha önce de benzer kurallar getirilmiş olmasına rağmen, uygulamada bazı eksiklikler yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle Maliye Bakanlığı, düzenlemeyi sıkı denetimlerle yeniden devreye alarak kuyumculuk sektöründeki usulsüzlüklerin önüne geçmeyi hedefliyor.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ

185 bin TL üzerindeki altın alım satım işlemlerinde kimlik kontrolü, hem vergi kaçakçılığını önlemeyi hem de kara para aklamayla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Söz konusu düzenleme, kuyumculuk sektöründe şeffaflığın artırılmasına ve yasa dışı işlemlerin engellenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulamanın, sektördeki kayıt dışı işlemleri azaltacağı ve denetim mekanizmasını güçlendireceği öngörülüyor.