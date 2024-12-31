İslam Memiş 2025 için altın fiyatı tahminini açıkladı! Yatırımcısının yüzünü güldürecek

31 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:15

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de altın fiyatlarına dair önemli öngörülerde bulundu. 2025 yılı sonu için gram ve ons altın tahminlerini açıklayan Memiş, yatırımcıları heyecanlandırdı.

Altın​ ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş​, TGRT Haber canlı yayınında 2024​ yılının ekonomik gelişmelerini ve altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini değerlendirdi. 2024’teki öngörüleriyle dikkat çeken Memiş, 2025​ yılı için de önemli tahminlerde bulundu.

2024'TE ALTIN REKOR KIRDI

Memiş, altının 2024 yılında yatırımcılarına yüksek kazanç sağladığına vurgu yaptı. "2024, altın için tarihi bir yıl oldu. 31 Ekim’de gram altın​ 3.190 lira ile rekor kırarken, ons altın 2.790 dolara yükseldi. Bu seviyelerde çıkış yapan yatırımcılar ciddi kazanç elde etti." ifadelerini kullandı. Memiş, altının her zaman en güvenli liman olduğunu belirterek, "Altını alıp kenara koyanlar yüzde 50’ye varan sabit bir getiri elde ettiler." şeklinde konuştu.

2024 TAHMİNLERİ GERÇEKLEŞTİ

Memiş, 2024 yılı başında kamuoyuna açıkladığı tahminlerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. "Gram altın için 3.000-3.500 lira, ons altın için ise 2.600-3.000 dolar aralığında fiyatlar bekliyordum. Yıl içerisinde ons altın 2.600 dolar seviyesini aşarak 2.790 dolara kadar yükseldi. İsrail’in saldırıları ve Fed’in faiz indirimleri gibi gelişmeler bu yükselişi destekledi. Yıl sonuna doğru Trump’ın yeniden seçilmesiyle ons altın bir miktar geriledi." ifadelerini kullandı.

2025 YILI İÇİN ALTIN TAHMİNLERİ

2025 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan İslam Memiş, gram altının 4.000-4.500 lira, ons altının ise 3.000-3.500 dolar seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti. Memiş, "Bugünkü ekonomik ve jeopolitik şartlar bu fiyat aralıklarını işaret ediyor. Ancak, olası yeni gelişmeler tahminlerimizi revize etmemize neden olabilir." şeklinde konuştu.

Altın ve para piyasalarının geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşan Memiş, 2025 yılı için yatırımcıların dikkatli bir şekilde piyasaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.