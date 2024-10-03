Kuyumculardan "Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 5 bin 500 TL olacak" tahmini!

03 Ekim 2024 13:07 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:25

Altın fiyatlarının son yıllardaki hızlı artışı yatırımcının alımlarını hızlandı. Özellikle küçük yatırımcı birikimlerini enflasyona karşı korumak için kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcu esnafı altın fiyatların gelecek günlerde artmasını beklediğini ifade ederek “Altın yatırımcısına güven veren bir maden” dedi.

Altın son dönemlerde yakaladığı yükselişle dikkat çekiyor. Fiyatların gelecek günlerde değer kazanacağı ve altına olan talebin devam edeceği ifade ediliyor.

GRAMDA 3 BİN 500 TL BEKLENTİSİ

Kayseri’de sarraflık yapan Mehmet Karakoyun, dünya gündemindeki çalkalanma ve savaş gündemlerinin altını tetiklediğini ifade ederek “Şu anda gram altın 3 bin 50 TL civarında, çeyrek altın ise 5 bin TL civarında satışa sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Karakoyun altın piyasalarını değerlendirdiği açıklamasında şunları kaydetti: Sene sonuna yaklaşırken gram altında beklenti 3 bin TL’nin üzerindeydi.

Çeyrek altında da yine 5 bin TL’ye ulaşacağı yönündeydi. Bundan sonraki süreçte de konuşulan rakamlar 3 bin 250 TL ile 3 bin 500 TL arasında gram altının satılacağı, 5 bin 400 ile 5 bin 500 TL de çeyrek altının satılacağı rakamlar. Ben olacak kanaatindeyim.

DÜNYANIN PARASI ALTIN

Çünkü gündemdeki son olaylardan sonra özellikle İran’ın gerçekleştirdiği savaş hamlesinden sonra altın bir atak halinde. Dünyanın parası altın. Yani burada döviz cinsinden ziyade dünya üzerindeki devletler ticaretlerini her zaman altın baz alarak yaparlar. Dünyadaki güçlü devletlerin altına yönelmesi zaten bunu bir işaretidir.

Vatandaşların boşta duran paralarını altınla değerlendirmelerini tavsiye eden Karakoyun, “Altın yatırımcısına güven veren bir maden. Kâğıt yanabilir, gidebilir. Ancak altın öyle bir maden değil düşse de sonuç olarak altın” dedi.