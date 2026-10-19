Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:29

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Öğrenim kredisi ve eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler 11-16 Ekim tarihleri arasında burs başvurularını e-Devlet üzerinden tamamladı. KYK burs sonuçları benzer şekilde e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber erişime açılacak. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir, başarı durumu ve diğer birçok kriter dikkate alınarak burs hakkı kazanan öğrenciler belirlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere sağlanan burs desteği sonuçları posta veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. KYK burs sonuçları sorgulama ekranında adaylar için “Burs kazandınız” ifadesiyle karşılaşan adaylar geri ödemesiz burs almaya hak kazanacak. Peki KYK burs sonuçları 2026-2027 açıklandı mı? İşte, GSB KYK burs sonucu sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:29

burs sonucu için nefesler tutuldu. Eğitim giderlerini karşılamak isteyen yüz binlerce öğrenci burs başvurusunda bulundu. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilerin tamamına ise kredi desteği verilecek. Öğrenim kredisi geri ödemeleri ise mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlayacak. Burs almaya hak kazanan ancak eğitim hayatları boyunca başarı şartlarını sağlamayan adayların bursları, krediye dönüşebilecek. Kredi hakkı zorunlu olmazken dileyen öğrenciler, taahhütname onayı yapmadıkları durumda kredi hakkından vazgeçecek. Burs/kredi hakkı elde eden ancak belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yapmayan adayların hakkı yanacak. KYK burs ödemeleri, bir eğitim yılında 12 ay boyunca devam ederken öğrenciler, tatil dönemlerinde de burs ve kredi ödemelerinden yararlanabilirler. Peki KYK burs başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, KYK burs/öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranı…

HABERİN ÖZETİ

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
KYK burs sonuçları için bekleyiş sürerken, burs hakkı kazanamayan öğrencilere kredi desteği sağlanacak.
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.
Resmi sonuçlar sadece e-Devlet ekranında duyurulacak.
KYK bursu alamayan tüm öğrencilere öğrenim kredisi verilecek.
Öğrenim kredisi geri ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlayacak.
Burs hakkı elde eden ancak başarı şartlarını sağlamayan öğrencilerin bursları krediye dönüşebilecek.
Burs veya kredi hakkı kazanan adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce’de okullar tatil mi oldu? 19 Ekim Pazartesi okul tatili olan il ve ilçeler…

KYK BURS SONUÇLARI 2026-2027 KAZANANLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve işbirliğiyle öğrencilere sağlanan burs desteğiyle beraber öğrenciler, ulaşımdan, konaklamaya eğitimden diğer birçok çeşitli ihtiyacını karşılayabiliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs müracaatları 16 Ekim’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

Bakanlıktan henüz sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sonuçlar dikkate alındığında KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NEREDE OLACAK?

KYK burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra öğrenim kredisi ve burs almaya hak kazanan adaylar sisteme yüklenecek. KYK , KYK’nın veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişime açılmayacak.

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

Adaylar duyuruları bu sayfalardan takip edebilirken resmi sonuçlar sadece ekranında olacak. Adaylar e-Devlet’e T.C. kimlik no ve şifreleriyle giriş yaparak sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “KYK burs sonuçları” yazarak doğrudan sonuç ekranına gidebilecek.

KYK SONUÇLARI EKRANINDA İKİ FARKLI İFADE YER ALACAK

KYK burs sonuçları ekranında “Burs alabilirsiniz” ifadesi veya “Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesi yer alacak.

“Burs alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar geri ödemesiz olarak doğrudan burs almaya hak kazanacak ve herhangi bir ödeme yapmayacak. KYK bursu alamayan tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verileceğinden herhangi bir kısıtlama olmayacak.

KYK öğrenim kredisi ödemeleri de burs ödemeleriyle aynı olurken öğrenciler eğitim hayatlarını tamamladıktan 2 yıl sonra ödemelerine başlayacak. Öğrenim kredisi ödemeleri faizsiz olacak.

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYANIN HAKKI YANACAK

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları ilan edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taahhütname onayı alınacak. Taahhütname onayı için öğrencilerin herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

e-Devlet üzerinden öğrenciler, burs veya kredi haklarını kullandıklarını resmiyete dökebilmek için taahhütname onaylayacak. Onay yapmayan öğrenciler, burs ve kredi haklarından yararlanamayacak.

BURS BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KREDİYE DÖNÜŞEBİLİR

2026-2027 eğitim öğretim yılında burs hakkı elde eden öğrencilerin burs ödemelerinden yararlanmaya devam edebilmesi için başarı şartlarını sağlaması gerekiyor. 4’lük puan sistemi üzerinden 2.00’ın altına düşenler veya 100’lük sistemde 53.33’ün altında kalanların burs ödemesi önümüzdeki yıl krediye dönüşecek. Benzer şekilde hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerinde bursu kredi ödemesine çevrilecek. Öğrenciler burstan yararlanmaya devam edebilmek için belirlenen başarı sağlamasını yerine getirmesi gerekmektedir. Krediye dönüşen burs, başarı şartları tekrar sağlansa dahi tekrar bursa çevrilmez.

KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

 

ETİKETLER
#E-Devlet
#KYK
#gençlik ve spor bakanlığı
#burs sonuçları
#Kredi Ve Yurtlar Kurumu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.