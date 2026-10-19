KYK burs sonucu için nefesler tutuldu. Eğitim giderlerini karşılamak isteyen yüz binlerce öğrenci burs başvurusunda bulundu. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilerin tamamına ise kredi desteği verilecek. Öğrenim kredisi geri ödemeleri ise mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlayacak. Burs almaya hak kazanan ancak eğitim hayatları boyunca başarı şartlarını sağlamayan adayların bursları, krediye dönüşebilecek. Kredi hakkı zorunlu olmazken dileyen öğrenciler, taahhütname onayı yapmadıkları durumda kredi hakkından vazgeçecek. Burs/kredi hakkı elde eden ancak belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yapmayan adayların hakkı yanacak. KYK burs ödemeleri, bir eğitim yılında 12 ay boyunca devam ederken öğrenciler, tatil dönemlerinde de burs ve kredi ödemelerinden yararlanabilirler. Peki KYK burs başvuru sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, KYK burs/öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranı…

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HABERİN ÖZETİ KYK burs sonuçları 2026-2027 gsb.gov.tr sorgulama ekranı! GSB burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları için bekleyiş sürerken, burs hakkı kazanamayan öğrencilere kredi desteği sağlanacak. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Resmi sonuçlar sadece e-Devlet ekranında duyurulacak. KYK bursu alamayan tüm öğrencilere öğrenim kredisi verilecek. Öğrenim kredisi geri ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlayacak. Burs hakkı elde eden ancak başarı şartlarını sağlamayan öğrencilerin bursları krediye dönüşebilecek. Burs veya kredi hakkı kazanan adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir.

KYK BURS SONUÇLARI 2026-2027 KAZANANLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere sağlanan burs desteğiyle beraber öğrenciler, ulaşımdan, konaklamaya eğitimden diğer birçok çeşitli ihtiyacını karşılayabiliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs müracaatları 16 Ekim’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

Bakanlıktan henüz sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sonuçlar dikkate alındığında KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NEREDE OLACAK?

KYK burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra öğrenim kredisi ve burs almaya hak kazanan adaylar sisteme yüklenecek. KYK burs sonuçları, KYK’nın veya Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişime açılmayacak.

Adaylar duyuruları bu sayfalardan takip edebilirken resmi sonuçlar sadece e-Devlet ekranında olacak. Adaylar e-Devlet’e T.C. kimlik no ve şifreleriyle giriş yaparak sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “KYK burs sonuçları” yazarak doğrudan sonuç ekranına gidebilecek.

KYK SONUÇLARI EKRANINDA İKİ FARKLI İFADE YER ALACAK

KYK burs sonuçları ekranında “Burs alabilirsiniz” ifadesi veya “Öğrenim kredisi alabilirsiniz” ifadesi yer alacak.

“Burs alabilirsiniz” sonucuyla karşılaşan adaylar geri ödemesiz olarak doğrudan burs almaya hak kazanacak ve herhangi bir ödeme yapmayacak. KYK bursu alamayan tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verileceğinden herhangi bir kısıtlama olmayacak.

KYK öğrenim kredisi ödemeleri de burs ödemeleriyle aynı olurken öğrenciler eğitim hayatlarını tamamladıktan 2 yıl sonra ödemelerine başlayacak. Öğrenim kredisi ödemeleri faizsiz olacak.

TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYANIN HAKKI YANACAK

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları ilan edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taahhütname onayı alınacak. Taahhütname onayı için öğrencilerin herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

e-Devlet üzerinden öğrenciler, burs veya kredi haklarını kullandıklarını resmiyete dökebilmek için taahhütname onaylayacak. Onay yapmayan öğrenciler, burs ve kredi haklarından yararlanamayacak.

BURS BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KREDİYE DÖNÜŞEBİLİR

2026-2027 eğitim öğretim yılında burs hakkı elde eden öğrencilerin burs ödemelerinden yararlanmaya devam edebilmesi için başarı şartlarını sağlaması gerekiyor. 4’lük puan sistemi üzerinden 2.00’ın altına düşenler veya 100’lük sistemde 53.33’ün altında kalanların burs ödemesi önümüzdeki yıl krediye dönüşecek. Benzer şekilde hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerinde bursu kredi ödemesine çevrilecek. Öğrenciler burstan yararlanmaya devam edebilmek için belirlenen başarı sağlamasını yerine getirmesi gerekmektedir. Krediye dönüşen burs, başarı şartları tekrar sağlansa dahi tekrar bursa çevrilmez.