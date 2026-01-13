Lahmacunun tadı kaçtı! Zam oranı enflasyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 artarken 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. TÜFE'de iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış yaşandı.

LAHMACUN ZAMMI ENFLASYON ORANINI GEÇTİ

Enflasyon oranlarına göre gıda sektöründe yaşanacak zam oranları merak ediliyor. Halk arasında ucuz olarak görülen lahmacun artık cep yakıyor. Yapılan bir araştırmaya göre lahmacunun fiyatı, yıllık bazda resmi enflasyonun üzerine çıktı.

ORTALAMA FİYAT 140'I BULDU

Yıl içerisinde yüzde 32 zam gören lahmacun enflasyon oranını geçti. Lahmacunun ortalama fiyatı 140 lirayı gördü. Bazı işletmelerde lahmacunun adet fiyatı 100 TL’den başlarken bazı mekanlarda 150 TL’yi görüyor.

Kaşarlı lahmacun veya acılı lahmacun olarak çeşitlere ayrılan Türkiye’nin en meşhur lezzeti 159 TL’yi gördü. Fındık lahmacun ise bazı restoranlarda 90 TL’yi buldu.