Laleli esnafı kan ağlıyor! Dükkanlar bir bir kapanıyor: '20 bin dolardan aşağı kira yok'

04 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:03

İstanbul'da tekstil ticaretinin bir dönem kalbinin attığı Laleli'de işler tersine döndü. Esnaf, artan maliyetler ve azalan müşteri talebi nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir zamanların ticaret merkezi, bugün boş dükkanlarla dolu. Eskiden müşterileri sıraya koyduklarını anlatan esnaf artık fiyatların Avrupa'yla hemen hemen aynı olduğunu belirtip müşterilerin başka ülkelere kaydığını söyledi. Kiralardan da dert yanan esnaf "20 bin dolardan aşağı kira yok" diyerek isyan etti.

Asgari ücret için geri sayım başladı: İşçi ve işveren bir araya geliyor! İşte tahmin edilen rakamlar...

Asgari ücret için geri sayım başladı: İşçi ve işveren bir araya geliyor! İşte tahmin edilen rakamlar...

Laleli, bir zamanlar İstanbul’un en hareketli ticaret noktalarından biri olarak anılıyordu. Ancak döviz fiyatlarının sabit kalması ve artan işçi maliyetleri nedeniyle bugün esnaf kepenk indiriyor, dükkanlar boş kalıyor.

KİRALIK DÜKKAN SAYISI ARTIYOR

Şimdilerde ise yalnızca iki sokakta 20'den fazla kiralık dükkan tabelası dikkat çekiyor. Laleli genelinde bu sayının 100-150’yi bulduğu ifade ediliyor. Esnaf, özellikle yıl sonu itibarıyla sözleşmelerin bitmesiyle bu sayının daha da artacağını dile getiriyor.

Bir zamanlar hava parasıyla el değiştiren dükkanlar artık kiracı bulmakta zorlanıyor. İşletmelerin ayakta kalmak için dövize endeksli yüksek kiraları karşılaması neredeyse imkansız hale geldi.

MÜŞTERİ VE CİRODAKİ DÜŞÜŞ CAN YAKIYOR

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Laleli’deki esnafların aktardığı bilgilere göre, müşteri ve ciro bazında yüzde 60-70 oranında bir düşüş yaşanıyor. Çocuk giyim sektörü başta olmak üzere birçok üretim alanı maliyet avantajı sağlamak için Mısır’a taşınıyor. Mısır’da asgari ücret 110 dolar civarındayken Türkiye’de bu rakam 1000 doları aşıyor. Bu durum, rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor.

Esnaf, “Mısır’da 7 dolara mal edilen bir ürün burada 10 dolara mal oluyor. Üstelik vergi teşvikleri ve düşük işçi maliyetleri de üretim dışarıya taşınmayı cazip hale getiriyor” diyerek durumu özetliyor.

HAZIR GİYİMDE REKABET ZORLAŞIYOR

Hazır giyim sektöründe yaşanan sorunlar, yalnızca Laleli ile sınırlı değil. Osmanbey ve Merter gibi diğer önemli ticaret bölgeleri de benzer bir kaderi paylaşıyor. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, durumu şu sözlerle değerlendiriyor:

“İhracatçılarımızın büyük bir kısmı zararına çalışıyor. Siparişler ya kafa kafaya geldi ya da zarar edildi. Bu şartlarda iyi olması zaten beklenemez.”

ÜRETİMİN TAŞINMASI KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Laleli esnafı, döviz kurunun artmaması ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üretimlerini Çin ve Mısır gibi ülkelere kaydırmaya başladı. Özellikle ayakkabı ve çocuk giyim sektörü, bu ülkelerde daha uygun koşullarda üretim yaparak rekabet avantajı sağlamaya çalışıyor. Ancak bu durum, Türkiye’nin hazır giyim sektöründe liderlik konumunu zayıflatıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ UYARIYOR: "SONUMUZ DERİ SEKTÖRÜ GİBİ OLACAK"

Hazır giyim sektörünün geleceği konusunda endişelerini dile getiren sektör temsilcileri, Türkiye’nin deri konfeksiyon sektöründeki çöküşüne benzer bir durumun yaşanabileceğini ifade ediyor. Timur Bozdemir, "Türkiye’nin hazır giyim pazarındaki lider konumu tehlikede. Avrupa ve Körfez ülkelerindeki müşteriler alternatif tedarikçilere yöneliyor" diyerek uyarılarda bulunuyor.